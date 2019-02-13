少女心噴發！秒殺甜點「草莓卡士達蛋糕」強勢回歸　全聯期間限定販售

▲全聯推出15款草莓季甜點。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

草莓控注意！受到不少網友喜愛的全聯平價甜點，今年一口氣推出15款草莓季甜點。其中，去年聖誕節限定商品「草莓卡士達蛋糕」再度強勢回歸，預計又將吸引網友搶購。

全聯自2/15～3/21推出15款草莓季甜點，且今年還大走「網美系」路線，採用新鮮草莓妝點甜點，除了被網友稱為秒殺甜點的「草莓卡士達蛋糕」外，還有使用一整顆草莓入餡的「草莓鮮果瓦芙燒」，售價介於32元～398元。

全聯指出，2018年草莓季推出11款草莓系列甜點，受到消費者喜愛，因此今年為滿足草莓控的味蕾，共推出15款商品，包含10款冷藏甜點及5款預購商品，預計可創下超過6000萬的業績。

另外，為確保草莓季甜點預購品項的高品質及商品穩定性，採每週限量的銷售方式，消費者於每週四前訂購，可於週日取貨，包含世界冠軍荔香草莓吐司、草莓皇后蛋糕等。

至於家樂福則於2/14推出手工現作新鮮草莓千層蛋糕，全台各分店採限量販售，分別為量販店100盒、便利購20盒，使用省產新鮮草莓搭配奶油千層蛋糕，限定優惠99元。同時，業者還有推出來自比利時的粉紅心型冷凍馬卡龍，特價160元，全台限量1000盒。