「噴汁草莓熱狗」首發！全家限定販售35元　網狂熱議：好吃嗎？

▲全家推出草莓熱狗引發網友熱議。（圖／取自爆廢公社）

記者曾婉婷／綜合報導

草莓季又來了！每年農曆年後就是草莓盛產季節，今年適逢西洋情人節，各大超商紛紛推出草莓相關商品。其中，全家便利商店更首度推出「草莓熱狗」，期間限定販售，售價35元，吸引不少網友熱議，許多人都很好奇吃起來口感如何。

全家今年鎖定「童趣風」、「濃厚系」及「驚奇感」，一次推出40款超商獨家草莓新品。其中，最受矚目的「草莓熱狗」更是首發，其將草莓果乾蜜餞加入了多汁Q彈的熱狗，口感酸甜。另自2/13至3/12期間，購買草莓熱狗，加購任一口味的熱狗，即可享有加購優惠價19元（不含熱狗麵包）。

其中，還有網友在臉書社團「爆廢公社」發文求問，「有勇者吃過嗎？分享一下感覺如何，超狂草莓熱狗！」而其他網友則回應說，「超酷」、「我在大湖吃過草莓香腸，很不賴！認真！」、「太酷了吧，那家超商啊？」、「大湖還有草莓貢丸耶！」、「好狂哦想吃看看哈哈」。

而小7今年則是彙集糖果、巧克力、餅乾、甜點、飲料、冰品、CITY CAFE等結構，於13日推出「愛戀草莓季」，同時祭出指定商品任選第2件6折優惠。其中，最受矚目的商品為「77草莓乳加牛乳」，將巧克力化身「喝的乳加」，至3月12日前任選第2件6折，限量只有40萬瓶。

小7表示，根據往年銷售數據，發現在草莓季換上新包裝及口味的商品更吸引消費者目光，其中又以糖果、零食最為搶手。因此，今年以「戀人告白」、「打卡必備」、「口味嚐鮮」三大策略，強化這股粉色甜蜜風暴，整體品項數超過百種，較去年增加30%，預估帶動業績較去年同期成長2成。