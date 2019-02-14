咖啡塑膠杯蓋是垃圾？6個凹槽一掰變神器　網友解析「隱藏功用」

▲咖啡塑膠杯蓋是垃圾？網友解析「隱藏功用」。（圖／記者許力方攝，下同）



網搜小組／綜合報導

咖啡凍「透明塑膠蓋妙用」震驚全台網友，但有人在《ETtoday新聞雲》留言，發現同樣做為塑膠蓋，咖啡飲料的杯蓋卻沒有特殊作用，是「多餘的設計」！未料慘遭大批網友打臉，直指塑膠杯蓋不只設計可以拿來當杯墊，另外還有一個安全又保鮮的隱藏作用，再度引起激烈討論，連超商店員都加入戰局。

咖啡凍包裝的塑膠蓋，主要是作為容器拿來倒扣咖啡凍，加入奶球食用時不會溢出，驚人發現在臉書引發熱烈討論，有網友就聯想到，也有一款咖啡飲料設計含有塑膠杯蓋，但是相比之下，顯得更像是「垃圾」、「多餘的設計」。留言在《新聞雲》吸引逾百人按讚，卻被專業粉絲出面打臉，反斥杯蓋大有用途，上方設計了6個凹槽，蓋子拿起來正放，剛好可以讓杯底卡入，作為「杯墊」使用。

不只可以當杯墊，還有網友出面進一步解釋，咖啡杯蓋真正的用處，因該飲料封口膜為鋁箔，鋁箔很薄，若沒有加上塑膠蓋，很容易使得塑膠杯體杯緣割傷手，所以加上塑膠蓋保護；且因為鋁箔膜不透氣、阻隔性佳，能保鮮，延長咖啡的壽命。

專業解說文讓許多網友打開眼界，但仍有人批評，「買咖啡的人才不在乎蓋子」，還有超商業者加入戰局，直指「做超商應該都很討厭，進10杯只有6杯有蓋子，其他不是找不到就是裂開。」

看更多

►【影／撕開封膜倒奶球 他吃咖啡凍驚「透明蓋子有妙用」...網：以為是垃圾！】



▼官方曾設計讓杯蓋當小碟子使用。

