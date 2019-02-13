勞保破產勞工申訴無門　台南議會藍軍全力投入下屆立委選戰

▲台南市議會國民黨團全力為謝龍介助選，希望搶得第1席藍軍立委後，更多的藍軍優秀議員投入2020立委選舉，不讓台南選民有冤無處申。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

勞保破產成了新春最受勞工關注的議題，台南市議會國民黨團，2月13日特別召開記者會跟中央喊話，不要欺侮台南沒有國民黨籍立委為民發聲，就到處放謠，勞工恐慌提早申請退休1次領取退休金，導致老年生活困頓，身體狀況不佳也沒錢請外勞或住安養中心。

為此，台南議會藍軍全力為謝龍介助選，希望謝龍介在316搶得第1席藍軍立委後，更多的藍軍優秀議員投入2020立委選舉，不讓台南選民有冤無處申。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝帶領議員王家貞、李鎮國、尤榮智、方一峰、林燕祝、林美燕、李中岑、洪玉鳳、盧崑福，跟媒體和市民拜年，祝大家豬事順利金豬大吉。而後，國民黨團指出，過年應該是喜氣洋洋的，但這個年跟選民拜年，選民都憂心焦慮的詢問勞保真會破產嗎？他們該怎麼辦？是一次領或月領？蔡英文上台時口口聲聲說勞工是心頭最軟的那塊，上台之後，千算萬算都在算選票，搞得全民怨聲載道，現在連過個年都放出勞保破產的消息，隨後又說明年會編200億來補洞，這是個負責任的政府嗎？有本事解決勞保破產問題嗎？

國民黨團表示，勞保破產是中央議題，可是15年來台南市一直沒有國民黨籍區域立委，所以鄉親在跟民進黨籍立委反映無效後，就轉而直接跟議員陳情，勞保提早破產訊息一出，大台南駕駛員職業工會2千多名會員，一下子就有1百多名恐慌的會員申請退休退會，大家怕的要死，急著要1次領。

國民黨團請勞工不要被騙，不要衝動的1次提領退休金，因為勞保破產新聞每幾年就傳1次，每次都有勞工搶退，結果現在都後悔的要死，因為生活是現實的，1次提領錢一下就花完了，等到老年身體狀況不佳時，沒錢請外勞也沒錢住安養中心，有責任的政府應該提出一套勞工政策以安民心。

國民黨團強調，因為台南市沒有國民黨籍區域立委，要關心勞保破產議題也找不到立委陳情，因此國民黨團全力輔選謝龍介在第2選區的立委補選，根據最新民調，謝龍介微幅領先對手，待謝龍介在316為藍軍奪得第1席立委後，黨團會鼓勵優秀議員全力投入2020立委選舉，希望未來有更多藍軍立委在台南為鄉親為民喉舌，讓大家能在府城安居立業。