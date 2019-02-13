捕獲「野生白冰冰」！愛河燈會夜市驚喜現身：期待高雄不分顏色　粉絲擠爆

記者宋德威／高雄報導

▲藝人白冰冰到高雄逛愛河燈會。（圖／記者宋德威攝，下同）

愛河燈會金銀河邁入第五天，受邀為高雄觀光大使的藝人白冰冰今晚特別現身愛河燈會現場，感受愛河的璀璨魅力。資深藝人白冰冰還未登場，現場便聚集許多民眾，其中不乏中、老年者，都是為了一睹藝人白冰冰風采。白冰冰到愛河夜市逛街，不少民眾搶合影，現場粉絲爆多。

這是白冰冰第一次參觀高雄燈會，特地前往金銀財寶夜市品味復古小吃，白冰冰說：「最喜歡的高雄美食是肉粽跟魚丸湯，以前來高雄作秀的時候都要來上一碗。」

藍寶石歌廳秀於2月20日精彩上演，主持人台一線(東諺、阿文)與眾多紅極一時的秀場唱將重返高雄藍寶石舞台，資深藝人劉福助、葉啟田、馬嫂、司馬玉嬌、李雅婷以經典老歌再現絕代風華，精彩節目將請民眾千萬不要錯過。

為扶植傳統文化精神，高雄市政府特與明華園集團合作，亦感謝日月光集團持續深耕藝文活動，贊助明華園總團演出，蓄積高雄豐厚藝術與人文能量，將於2/17在愛河河畔戶外盛大展演，2/20閉幕將重現藍寶石歌廳秀。

白冰冰受訪時表示：「藍寶石大歌廳是許多老台灣人的記憶，感謝高雄市政府在愛河燈會閉幕日舉辦藍寶石歌廳秀，歡迎許多朋友們一起來看秀，喚起年輕時的記憶。也期待高雄不分政黨與顏色，因為人生就是要快樂，才是彩色的。」

愛河燈會以「金銀河」為概念閃耀登場，四大主題燈區「童心童趣」、「懷舊風味」、「魅力星光」、「戀戀風情」呈現港都的驚豔魅力，燈會亦結合今年值班生肖「豬」，打造百豬燈區，圓潤可愛且討喜；不僅保留傳統燈區，亦有嶄新創意燈飾，首創數座絢爛百米隧道燈、獨創頑味迷宮、律動光影華爾滋、傳情萬花筒等大型創意燈飾，以光影變化增加互動性及趣味性，歡迎民眾前來感受萬種風情的水岸燈會。