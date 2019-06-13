韓冰代言「光影高雄」攝影比賽　這些照片拍出高雄有多美！

▲「光影高雄」攝影得獎作品讓人驚艷。（圖／高雄新聞局提供）

記者李唯甄／高雄報導

由高雄市長韓國瑜女兒韓冰代言的「光影高雄」攝影比賽，13日舉辦頒獎典禮，高雄新聞局長王淺秋親自頒獎給得獎者，其中第一名作品《奇幻世界》，利用光影效果拍出衛武營的建築特色，獲得評審一致認同，抱回獎金3萬元。

▼新聞局長王淺秋和小朋友合影。（圖／高雄新聞局提供）

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「光影高雄」攝影比賽從4月8日舉辦至今，引發熱烈迴響，一共收到660件投稿作品，經過篩選後再從440件合格作品中選出前3名、5名佳作和3名「網路最佳人氣獎」，王淺秋表示，這是新聞局10年來第一次辦理攝影比賽，她也以自身「南漂工作者」的角度讚嘆，這些照片讓人體會高雄獨特的美麗意象。

▲韓冰回加拿大唸書前，曾為「光影高雄」攝影比賽代言、幫忙行銷高雄。（圖／記者陳以昇攝）

評審團也以專業角度解析得獎作品，第一名的《奇幻世界》利用光影效果拍出衛武營的建築特色，讓作品看來更有豐富性，第二名的《飛碟來訪》則拍下高雄港黃昏景色，表達出高雄海天一色的壯闊美景，第三名的《烏魚》則捕捉興達港烏魚季豐沛的生命力，讓人充分感受高雄的活力。高雄新聞局表示，未來每年都會辦理一次攝影比賽，這些得獎照片也將作為後續行銷高雄之用。

▲「光影高雄」第一名作品，拍出衛武營美景。（圖／高雄新聞局提供）

▲「光影高雄」攝影得獎作品讓人驚艷。（圖／高雄新聞局提供）