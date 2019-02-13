花蓮港區觀光遊憩脫胎換骨　徐榛蔚盼中央與地方通力合作

▲「花蓮港觀光規劃專案報告」會議，由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港務分公司總經理盧展猷13日赴花蓮縣政府提出「花蓮港觀光規劃專案報告」，由縣長徐榛蔚親自主持，針對花蓮港觀光遊憩區開發規劃交換意見，盼中央與地方攜手合作，讓花蓮港區脫胎換骨，打造觀光遊憩港埠的新風貌。

盧展猷說明，依據行政院核定之「台灣國際商港未來發展及建設計劃」及國發會「花蓮地區深層海水海洋產業廊道」之上位計劃，花蓮港整體規劃方向以「內觀光、外商港」為願景，計劃外港維持貨運功能，內港打造複合港埠遊憩區，並開放水域提供從事水上活動。

▲徐榛蔚盼中央與地方通力合作，推動港區發展觀光遊憩產業，發揮海洋經濟效益。

盧展猷也提到，目前內港「親水遊憩區」承租業者規劃進行東防波堤及倉庫整體彩繪；同時現正辦理「13~16號碼頭水陸遊憩觀光廊帶」招商案；未來將辦理「綠色慢活遊憩開發計畫」及「歡樂海濱遊憩區開發計畫」，相關都市計畫策略及彩繪案等，盼縣府提供建議與協助。

徐榛蔚表示，縣府對於花蓮港觀光遊憩區開發樂觀其成，建請花蓮港務分公司提出細部內容並召開後續籌備會議，她也指示相關局處提供都市計畫策略建議、盤點港區內縣府所屬建物、參與彩繪規劃等，盼中央與地方通力合作，推動港區發展觀光遊憩產業，發揮海洋經濟效益。

花蓮縣政府沒花蓮港務分公司雙方除針對花蓮港觀光遊憩區的規劃交換意見外，縣府也提出9月將於花蓮港區舉辦鐵人三項比賽，盧展猷也當場允諾全力協助賽道規劃等相關事宜。