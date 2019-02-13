搭直昇機看高雄　韓國瑜：空氣污染一定要改善

記者宋德威／高雄報導

高雄市長韓國瑜13日上午搭乘直升機巡視愛河，韓國瑜說，本來我們要看愛河與源頭，巡視6個摩天輪預定地，但讓我們震撼的卻是空氣污染。所有搭乘直升機的人都覺得空氣污染一定要改善，這是未來市政推動最重要的工作。

▲▼韓國瑜率市府團隊搭直升機看高雄愛河。（圖／記者宋德威翻攝）

韓國瑜被問到華航罷工似乎有越演越烈一事，他表示，「這畢竟是華航企業內部勞資雙方的事情，高雄市的政策工具不足」。「我們只能回到道德呼籲面，期待為乘客盡快解決。至於交通部必須採取方法，若無法解決民眾的不耐感會提高，此事解鈴還須繫鈴人」。

現場媒體解讀韓國瑜接受採訪暗指陳其邁有嬌氣？對此韓國瑜回應，「從小含著金湯匙的孩子，即使內心很善良，但不知不覺大家都捧他爸爸，久而久之這孩子長大後會沾上驕傲的感覺」。韓國瑜強調，「不是指陳其邁，因為他在政壇上看了很多政二代或企二代，有錢財團家的孩子等不知不覺會感染，他們心地很善良但養成過程不知不覺會沾染習氣，若返璞歸真，其實很多人都是很善良的」。

韓國瑜說，「當然，陳其邁是高雄目前在中央最大的官，對高雄有感情、有責任，我們當然會拜託他，也相信陳其邁對未來高雄的投資與補助都會加大力度」。

▲▼從高空看高雄，景色優美，山海河城市，美不勝收。（圖／高市府觀光局長潘恆旭提供）