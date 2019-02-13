台東推動生態旅遊　海龜、硨磲貝看的見

▲台東縣推動生態旅遊。 （圖／台東縣政府提供）

記者楊均典／台東報導

台東縣政府農業處推動海洋保育、生態教育工作不餘遺力，今年度向中華民國海洋委員會爭取並獲得補助「綠色低碳娛樂漁業遊程籌備計畫」100萬元、「綠島硨磲貝復育計畫」75萬元、「海龜保育宣導及鯨豚海龜擱淺救援補助計畫」60萬元，將作為台東縣海域復育及生態旅遊的專案計畫。

台東縣府農業處長許瑞貴指出，雖然經費規模不大，但復育的教育意義重大，可增加海洋生態的豐富性、維護生物多樣性的保育；今年更獲得保育硨磲貝有成的澎湖縣奧援，提供硨磲貝種貝，將擇日移植綠島尋求適合環境復育。

其中，為禁止民眾任意撈捕硨磲貝，縣府農業處除了在103年依「漁業法」劃設「綠島漁業資源保育區位置及有關限制事宜」，將硨磲貝列為保育對象，公告禁捕，一旦查獲將依漁業法開罰3萬到15萬罰款。

據瞭解，硨磲貝看來很像童話美人魚裡的大蚌殼，又稱為「海中玫瑰」、「貝王」，外型漂亮，但生長很緩慢，1年約成長1公分；過去由於人為濫捕食用、做成珠寶，全世界的硨磲貝數量愈來愈少。已受到華盛頓公約保護的硨磲貝，在台灣的東海岸海域僅有上百顆，非常珍貴。

▲台東縣府推動海洋復育。（圖／台東縣府提供）