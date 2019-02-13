開工宿舍撿到「老闆女兒紫色內褲」…他抓手裡跪求下一步　網友想法很大膽

▲一間公司的員工在臉書「爆料公社」，問網友撿到老闆娘女兒內褲該怎麼辦。（圖／翻攝自爆料公社）

生活中心／綜合報導

開工要做的第一件事就是打掃，把該清的東西清掉，但一名網友13日在臉書社團「爆廢公社」PO文，表示自己在年後開工第一天打掃時，就撿到老闆娘女兒忘記收起來的紫色棉質內褲，讓他不知該如何是好的發問，引來許多人獻計。

原PO在貼文中透露，因為老闆娘女兒偶爾會睡在公司宿舍，撿到她的內褲但不知道該怎麼處置，於是問網友「該怎麼辦？」短短3小時就引來822則留言，網友紛紛獻計「洗一洗親手給她」、「瘋狂假面」，還有人問「你怎麼知道不是老闆娘的？」

▲員工撿到疑似老闆娘女兒的內褲。（圖／翻攝自爆料公社）

部分網友留言表示，「從哪裡拿的就物歸原位」、「放回去」、「私下跟老闆娘說」；也有許多人留下「歪樓」建議「先聞一下」、「套在頭上等變身」、「包起來當情人節禮物送給她」、「這是暗號」、「就收藏起來囉」、「我有個大膽的想法」、「套在頭上去上班」、「穿看看再放回去」、「賭一把當女婿」。

也有網友提問，「你怎麼知道是女兒的」、「搞不好是老闆娘的」、「你是不是有偷聞」、「有圖有真相」、「是不是年輕漂亮」、「你確定老闆娘不是打算銷庫存的女兒」、「拿給她看看反應不就知道了」。