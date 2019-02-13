　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女醫師愛上黑手！愛情長跑10年「只能偷交換戒指」...親弟一句話惹哭2萬人

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲情侶,戀人。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲女醫師和黑手相戀10年，家裡的人不支持只能偷偷交換戒指。（示意圖／pakutaso，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

在愛情裡面身家背景從來都不是最重要的。一名網友在Dcard上發文，他的姊姊是個女醫師，身邊從來不乏優秀的追求者，卻在19歲那年愛上一位修車師傅，2人交往的事被奶奶知道後，不僅強烈反對這段戀情，還和最疼愛的孫女冷戰了半年，如今姊姊的男友已經向她求婚了，她卻不敢開口告訴家人，看在弟弟眼中多麼心疼。

這名網友在Dcard感情版上分享姊姊的戀愛故事，她姊姊從小到大都是領獎畢業的乖學生，也很聽話在上大學之前都沒有談戀愛，考上醫學院後，奶奶總是希望她能和班上同學交往，沒想到她卻在19歲那年愛上一名修車師傅。

那天她騎車到一半機車突然壞在路邊，正當她一個女生不知道怎麼辦才好時，一個熱心的男生突然上前說，「小姐，妳的車子發不動嗎？」原來這個男生是機車行的員工，還幫她把車牽回店裡修理，天差地別的2人就這樣相遇，誰知道從此相愛就是10年。

奶奶知道這段戀情後，氣到跟姊姊冷戰了半年，今年過年還偷偷塞了一個紅包給姊姊，希望她找一個新的對象結婚，還說要幫她介紹，「面對這些問句我姊笑而不語，身為她弟的我看得出來那是苦笑」。晚上他發現姊姊手上戴著一個新的戒指，原來男友已經向她求婚了，但她卻不知道該怎麼面對家人，還開玩笑說要偷偷去登記。

看過姊姊和男友之間的相處，他知道這個男生對姊姊是真的很好，「我姊說只是我奶奶不願意去了解他，不然她也會喜歡她的男友，我姊說的一點都沒錯，他有一種特質讓人親近讓人喜歡。」隔天他和奶奶聊到姊姊，忍不住脫口而出，「奶奶，妳看他們一愛就是十年」，奶奶默默的沒說話，彷彿在思考著什麼。

網友們看到這個醫生和黑手相戀的故事都深受感動，紛紛留言表示，「也許你的一句話，點醒了奶奶」、「他們一愛就是10年，成全他們吧！不是醫生就一定要找醫生在一起呀」、「希望可以幸福美滿」、「一句話就點破，祝福順利」、「最重要的還是男朋友是愛你，你也是愛他的」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
正妹PO豪乳照號召！網暴動「想壞壞」…起底竟是「最強奶媽」
媽一轉眼3歲女兒不見了！公廁發現她遭怪男「飲料引誘」猥褻
大薯買1送1！麥當勞「整月優惠券」來了　網傳授秘招別用錯
快訊／文化大學火警「2女命危」　送醫搶救中

關鍵字：Dcard,感情版,女醫師,黑手,10年,愛情長跑

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／斜背包包照超「胸」！金髮妹吸網瘋狂卡位　一看竟是愛露南半球的她

生肖屬虎超邊緣！高雄妹婚禮參加一半「被拖進小巷」：喪事也要躲　網秒懂

大學妹情人節前變心分手　要匯3000元買下「東西」！前任婉拒公布清單

沒收到兵單！他區公所一問是「中坑精北營」　上網查「操到歪頭」嚇傻了

影／法師祈福秀出「高速旋轉佛舞」最後痛苦吐翻…網友：南無戰鬥陀螺

影／桃園科大現28歲天菜級講師！低胸短裙「氣質兼具」　學生暴動：根本必修課

影／桃園科大現28歲天菜級講師！低胸短裙「氣質兼具」　學生暴動：根本必修課

影／西門町KTV辦趴！長髮女鬼「慘白陰笑」躲背後　對講機全斷訊：傳出祂聲音

咖啡塑膠杯蓋是垃圾？6個凹槽一掰變神器　網友解析「隱藏功用」

女法師高速自轉150圈灑水…30分變「嘔吐噴泉」！竟是受菩薩所託

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

好久沒聽LARA唱《下雨天》❤　台下狂喊安可...又唱另首經典！

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

法務部擬酒駕致死＝殺人罪　酒測0.75列門檻最重判死刑

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

咖啡塑膠杯蓋是垃圾？6個凹槽一掰變神器　網友解析「隱藏功用」

女法師高速自轉150圈灑水…30分變「嘔吐噴泉」！竟是受菩薩所託

鄰居愛亂插車庫！女屋主「霸氣一招」卡死：求我啊？網全跪求後續

罷工航班取消…婦自費12萬「買頭等艙」　回台沒賠償爆哭

嘴甜得人疼！化身暖男暖女　闖入別人心房靠這10句

華航勞資協商14日續戰！疲勞航班獲共識　續解「外籍機師聘用」難題

華航罷工邁入第7天！14日取消23航班　桃機估影響旅客逾三千人

高根鞋被女主管狂酸！美腿女PO照嗆聲…網驚呆：這雙腿救了鞋

傳有機師拿回檢定證退出罷工　華航證實已60餘人通知「恢復執勤」

更新／文化大學火警！原因疑女大生為畢業展趕作品　1人險喪命

中職／富邦用心經營新北！張正偉、蔣智賢進校園教棒球

咖啡塑膠杯蓋是垃圾？6個凹槽一掰變神器　網友解析「隱藏功用」

12強賽中華隊在死亡之組　韓國、澳洲同組先廝殺

女法師高速自轉150圈灑水…30分變「嘔吐噴泉」！竟是受菩薩所託

12強賽程確定！中華、日本、委內瑞拉、波多黎各B組激戰

22歲單親媽嘿咻小學生！同學爆料黑歷史「孩子生父才15歲」

鄰居愛亂插車庫！女屋主「霸氣一招」卡死：求我啊？網全跪求後續

恭喜！HowHow預告登記結婚　鄧福如「明天早上變陳太太」

中職／一起練起來　中信兄弟推出難得一見春訓體驗營

變態男扮狗狗性侵哈士奇 還拍下影片PO網！

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs　一周3次...醫：女友換4個了！

生活熱門新聞

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避..

撕開封膜倒奶球　他驚蓋子有妙用

可騎內線了！新北取消「禁行機車..

正妹PO奶照號召！起底竟是「最..

28歲兒胃癌末期　父：他天天宵..

女醫師愛上黑手！親弟一句話惹哭..

檢疫犬心理受創龜縮　獸醫：暫時..

長榮機長曝不罷工原因

機師罷工傳79人拿回檢定證復工

退出罷工？華航證實已接獲60餘..

春節用過的紅包袋該如何處理？

金髮妹PO超「胸」斜背包出遊照..

大富翁裡最奸詐的角色...網全..

短T刺青男讓國小生先點餐　遭對..

更多熱門

相關新聞

叔瞎扯「吃剩的便當」！爸寫道歉信讓她淚崩

每個孩子都是父母的心頭肉。一名女大生過年回家時，家境富裕的叔叔竟當眾酸她都吃活動剩下的便當和麵包，不僅完全不是事實，還讓她爸爸聽了相當自責，不管她怎麼解釋，爸爸都認為她只是在安慰父母，不想讓他們擔心，還親手寫了一封信向她道歉，讓她難過地不斷掉淚。

爸媽推買按摩棒！她秒拒換來毒舌神回

買水果禮盒見未來公婆！男友：小氣快給紅包

機師專業解析「過勞航班」3萬網推爆！

女友家拜年！他慘揭「戴1年綠帽」真相

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避孕竟懷上

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦干達」是真的

撕開封膜倒奶球　他驚蓋子有妙用

女硬屎卡肛1週！一挖土屎流臭跑男友

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

可騎內線了！新北取消「禁行機車」

過敏養貓21年淚：女兒送的最後一次

騎車飆國道逆向60公里　他自撞骨折口吐白沫

正妹PO奶照號召！起底竟是「最強奶媽」

28歲兒胃癌末期　父：他天天宵夜

工廠開工　放鞭炮求平安卻燒光

女醫師愛上黑手！親弟一句話惹哭2萬人

檢疫犬心理受創龜縮　獸醫：暫時無法工作了

超狂！高雄五星級「佛系火鍋餐廳」

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

更多

最夯影音

更多

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面