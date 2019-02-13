女醫師愛上黑手！愛情長跑10年「只能偷交換戒指」...親弟一句話惹哭2萬人

▲女醫師和黑手相戀10年，家裡的人不支持只能偷偷交換戒指。（示意圖／pakutaso，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

在愛情裡面身家背景從來都不是最重要的。一名網友在Dcard上發文，他的姊姊是個女醫師，身邊從來不乏優秀的追求者，卻在19歲那年愛上一位修車師傅，2人交往的事被奶奶知道後，不僅強烈反對這段戀情，還和最疼愛的孫女冷戰了半年，如今姊姊的男友已經向她求婚了，她卻不敢開口告訴家人，看在弟弟眼中多麼心疼。

這名網友在Dcard感情版上分享姊姊的戀愛故事，她姊姊從小到大都是領獎畢業的乖學生，也很聽話在上大學之前都沒有談戀愛，考上醫學院後，奶奶總是希望她能和班上同學交往，沒想到她卻在19歲那年愛上一名修車師傅。

那天她騎車到一半機車突然壞在路邊，正當她一個女生不知道怎麼辦才好時，一個熱心的男生突然上前說，「小姐，妳的車子發不動嗎？」原來這個男生是機車行的員工，還幫她把車牽回店裡修理，天差地別的2人就這樣相遇，誰知道從此相愛就是10年。

奶奶知道這段戀情後，氣到跟姊姊冷戰了半年，今年過年還偷偷塞了一個紅包給姊姊，希望她找一個新的對象結婚，還說要幫她介紹，「面對這些問句我姊笑而不語，身為她弟的我看得出來那是苦笑」。晚上他發現姊姊手上戴著一個新的戒指，原來男友已經向她求婚了，但她卻不知道該怎麼面對家人，還開玩笑說要偷偷去登記。

看過姊姊和男友之間的相處，他知道這個男生對姊姊是真的很好，「我姊說只是我奶奶不願意去了解他，不然她也會喜歡她的男友，我姊說的一點都沒錯，他有一種特質讓人親近讓人喜歡。」隔天他和奶奶聊到姊姊，忍不住脫口而出，「奶奶，妳看他們一愛就是十年」，奶奶默默的沒說話，彷彿在思考著什麼。

網友們看到這個醫生和黑手相戀的故事都深受感動，紛紛留言表示，「也許你的一句話，點醒了奶奶」、「他們一愛就是10年，成全他們吧！不是醫生就一定要找醫生在一起呀」、「希望可以幸福美滿」、「一句話就點破，祝福順利」、「最重要的還是男朋友是愛你，你也是愛他的」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！