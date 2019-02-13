春節用過的紅包袋該如何處理？　網曝「這樣做」會帶財

▲春節發紅包禁忌多。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

農曆春節剛過，不少人收到紅包把錢拿出來後，剩下的紅包袋卻不知如何處理，有人可能直接丟掉，有人回收再利用。有網友則建議，將紅包袋「壓在枕頭下」，可以帶來一整年的福氣和財運。

原PO日前在臉書不公開社團《爆廢公社》發文請教網友，對於用過的紅包袋該如何處理，「我各（個）人是丟掉，我老公是覺得留起來明年再用」。貼文一出立即引起網友熱議，有不少人會重複利用「沒折痕的我會留著用」、「有圖案的都留著」、「留著，必要時給孩子做作品」、「覺得可愛的留著 其他就丟！」、「好的可以留下 喜宴也可以用」、「我留著喜宴包出去」。

▲你都怎麼處理紅包袋呢？（圖／記者謝侑霖攝）

不過也有網友提醒，紅包袋不能重複使用，「用過的紅包別再用，好運會被用掉的」、「包過的重複用不吉利」、「紅包不能重複使用，福氣用完了」、「家人說用過的紅包袋不能再包給別人了，我放到過年結束就全部回收了」。

另有一派網友認為要保留一段時日，等到特定日子再行處理，「您把人家給你的喜氣和福氣給丟掉？那您一定是認為您的福氣太多了吧！」、「別人給的紅包袋可以留一陣子，把好運跟福氣留起來」、「原封不動放在枕頭下睡一年」、「習慣擺到小過年的時候『元宵節』，拜拜化掉，還沒到小過年前都會一直放在枕頭下，象徵好運福氣財源守住」、「留一年，年尾全丟了，再收新的」。