陳國進就任桃園市警察局長　鄭文燦：還要再增加700員警

▲陳國進宣誓就任桃園市警察局長。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市警察局局長黎文明升任警大校長，職缺由陳國進接任，13日於市警局舉行新任局長就任典禮。市長鄭文燦指出，陳國進的警政資歷相當完整，是警界的優秀人才，相信到桃園服務，是桃園之福。

鄭文燦說，桃園市警察局是有能力、有效率且使命必達的團隊，也是桃園市府執行各項市政不可或缺的支柱，深獲市民肯定，由衷感謝每位同仁的付出。警政署於今年和明（2020）年都提高桃園市警察員額數，桃園未來將約有700名新進警察同仁，將可有效紓解目前警力不足問題。

▲桃園市警察局新卸任局長交接。▼鄭文燦出席市警察局長就職典禮（圖／桃園市政府提供）

桃園市「警察局新卸任局長交接典禮」，13日於市府警察局2樓大禮堂舉行，由內政部警政署副署長劉柏良擔任監交人，新任警察局長陳國進從代理卸任局長吳清湖手中接下印信並宣誓就職。出席就職典禮的市長鄭文燦表示，新任警察局長陳國進警政資歷相當完整，曾歷任升格前的縣警察局副局長、台北市政府警察局北投及大同分局長、屏東縣政府警察局長、內政部警政署保安警察第六總隊總隊長、內政部警政署警政委員等職務，警政經歷豐富。

鄭文燦也感謝卸任的黎文明局長過去6年8個月盡心盡力的服務桃園，任內寫下許多輝煌紀錄，讓桃園在各項治安評比屢獲佳績，且市民有感，相信其嚴以律己、公私分明且勤奮的工作態度，在接任警察大學校長職務後，更能作為警察教育的典範。