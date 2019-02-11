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老婦推菜籃車卡平交道　列車來了！基隆鐵路警察飛奔救援

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記者郭世賢／基隆報導

基隆市成功路平交道，因緊臨傳統菜市場，有不少婆媽進出，鐵路警察局台北分局七堵派出所長謝永明與警員黃兆平巡視時，近10天內，協助2名老婦人過平交道，當時險象環生，員警及時將老婦人帶離現場，化解危機。

▲ 基隆鐵路警察衝刺飛奔救援 警鈴大響2婦人過平交道脫險。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆鐵路警察衝刺飛奔救援，警鈴大響助2婦人過平交道脫險。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

鐵路警察七堵派出所所長謝永明，1月30日上午9時，在成功路平交道巡邏勤務時，當時警鈴作響、警示燈閃爍、遮斷器徐徐放下時，一輛列車即將通過，此時，謝員眼看平交道裡，站著一位80歲的曾姓老婦人，推著菜籃車，佇足不敢前進。謝警趕緊從遮斷器外，跑到該老婦人身旁，快速協助老婦人離開平交道安全處，幾秒後，列車安全通過，虛驚一場。

80歲的曾姓老婦人說，快過年了，兒子及媳婦因工作忙碌，無法辦年貨，自己一個人推著菜籃車，穿越平交道前往市場買年菜，因行動遲緩，才會來不及過平交道，非常謝謝員警的協助。

2月7日大年初三，七堵派出所警員黃兆平，在成功路平交道守望勤務時，遇到1名82歲的黃姓老婦人，要過平交道時，遲疑不決。黃姓婦人原本想快步通過，聽到警鈴聲作響，被驚嚇到人佇足不敢前進，黃警立刻從遮斷器外，跑到婦人身旁攙扶，並快速將老婦人帶離出平交道安全處，及時化解危機。

▲ 基隆鐵路警察衝刺飛奔救援 警鈴大響2婦人過平交道脫險。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆鐵路警察衝刺飛奔救援 警鈴大響2婦人過平交道脫險。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆鐵路警察衝刺飛奔救援 警鈴大響2婦人過平交道脫險。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：基隆,七堵,鐵路,平交道,婦人

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