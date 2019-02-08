豬瘟恐慌？基隆麝香豬遭棄養　動保所：「全民抓兇」給獎金

▲ 基隆市東明路23號舊衣回收桶旁，發現一隻麝香豬遭棄置。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

非洲豬瘟疫情持續延蔓延，8日上午基隆市東明路23號舊衣回收桶旁，發現一隻麝香豬遭棄置，警方獲報，隨即到場先將豬，帶回派出所安置，基隆市動保所趕緊帶回，進行非洲豬瘟進行採樣送驗工作，並將調閱監視器追查棄養者。

動保所所長陳瑞濱指出，8日上午8時許，有民眾在東明路舊衣回收桶旁發現有1豬隻，被以橘色塑膠桶裝載棄置，隨即向基隆警第二分局報案，東光派出所員警，即到場先將豬隻帶回派出所安置，並同時通報動保所，已由動保所將豬隻帶回收容。

經檢查為一般做寵物用之麝香豬，40公斤，健康情形良好，為防止非洲豬瘟，將由獸醫師進行採樣送驗工作。另已請派出所依「警察協助處理動物保護案件作業程序」協助過濾現場監視器，務將飼主繩之以法。

▲ 基隆市動保所趕緊帶回，進行非洲豬瘟進行採樣送驗工作，並將調閱監視器追查棄養者。

陳瑞濱表示，飼主棄養豬隻行為已違反依動物保護法第5條第3項規定「飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養。」，又正值非洲豬瘟已在中國蔓延，且疫情日趨嚴峻，國內積極防疫，飼主確因自私，不負責，不顧防疫風險，任意棄置豬隻於路邊，行為極其惡劣。

基隆市動保所將應依同法第29條處棄養飼主最高15萬元整罰鍰。另依「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」規定，對於提供線索給動保所並因而破案之民眾，動保所依法將給予罰鍰2成（3萬元）作為獎勵，請民眾踴躍提供線索，連絡電話：02-2428-0677轉200。