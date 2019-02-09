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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／北京公園遊園一日迎43萬人　遊客量增幅50%

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▲▼頤和園遊客。（圖／CFP）

▲頤和園遊客。（圖／CFP）

《北京》公園遊園一日迎客43萬人　遊客量增幅50%

北京市屬11家公園及中國園林博物館8日（大年初四）共迎來遊客43萬人。新華社記者從北京市公園管理中心得知，春節假期，頤和園、景山公園、北京動物園、北京植物園等多家公園遊客量同比去年增長明顯，增幅最大超過50%。（新華社）

《廣東》深圳2019年計劃籌建8萬套政策類住房

2018年深圳市供應人才住房和保障性住房46346套。2019年深圳計劃建設籌集人才住房和保障性住房8萬套、供應3.4萬套。住房建設籌集渠道包括：新供用地建設、招拍掛商品房用地配建、城市更新配建、產業園區配套宿舍、棚戶區改造、公共設施綜合開發、企業自有用地建設、社會存量住房租購等。（新華社）

《遼寧》春節長假婦產科很忙　「豬寶寶」掀新一輪生育熱潮

隨著除夕鐘聲敲響，2019年終於來了，大家互祝「豬」多好運的同時，瀋陽各大醫院的產科病房也迎來新一輪的生育熱潮。（中新社）

《上海》上海局集團公司　8日運送旅客162萬人次

中國鐵路總公司表示，全國鐵路9日迎來返程客流高峰，預計運送旅客1100萬人次，同比增長2.9%。數據顯示，上海局集團公司8日運送旅客162.1萬人次，同比增加11.9萬人次，增長8%。（中新社）

▲▼鐵路。（圖／CFP）

▲全國鐵路提前迎返程高峰。（示意圖／CFP）

《福建》國家煙草專賣局：2018年全國共查獲假煙40.1萬件

國家煙草專賣局有關負責人表示，2018年全國共查獲假煙40.1萬件，各管理部門需加強與公安、海關等部門協作配合，在廣東、福建、河南、廣西等4個重點地區及周邊8省市聯合部署展開捲菸打假打私專項整治行動，持續加大製假走私源頭、互聯網非法售賣、物流寄遞環節、新型煙草製品等重點領域打擊治理力度。（新華社）

《西藏》西藏西南部暴雪　武警某部交通官兵救援​​50多台被困車輛

西藏阿里地區西南部7日至8日遭遇強降雪天氣，國道219線日土至薩嘎段線和國道564線普蘭支線路段平均積雪10厘米，部分路段風積雪約1米，導致交通受阻。武警某部交通第三支隊第一時間緊急啟動冬季搶險保通預案，投入搶險救援主戰裝備10餘套、官兵32名，除雪總里程200多公里，解救沿途被困車輛50多輛，清除路面積雪3萬立方米。目前，該路段未出現交通事故和人員傷亡，雪後搶險保通工作仍在有序進行中。（中新社）

《北京》兩高明確非法買賣外匯　認定標準情節嚴重這樣定罪

大陸最高人民法院、最高人民檢察院日前聯合發布《關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》，規定實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節嚴重的，以非法經營罪定罪處罰。（新華社）

《安徽》雪堵住20多條高速入口　安徽春運返程高峰迎考驗

據中國天氣網消息，9日安徽47個市縣出現積雪，最深處達15厘米。受降雪影響，安徽境內約20條高速多個路段入口臨時封閉。預計未來三天雨雪天氣仍將持續，其中霍山、和縣等地雪勢較強，有大雪。積雪加上氣溫低迷，還將伴有道路結冰現象，為此安徽省氣象台繼續發佈道路結冰黃色預警。（中新社）

▼安徽下雪。（圖／CFP）

▲▼安徽下雪。（圖／CFP）

ET快訊
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