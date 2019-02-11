▲ 基隆市府新春團拜，林右昌期勉同仁加油「上工」。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

過年後的第一個工作天，基隆市政府11日上午在大禮堂舉行2019己亥年新春團拜，近千名市府同仁齊聚互道恭喜，市長林右昌也與副市長林永發、秘書長李銅城一起拱手向同仁道恭喜，請同仁們繼續努力、加油「上工」。

新春團拜後，林右昌首先祝福同仁在年假之中，跟家人有充分休息，也感謝同仁在過去兢兢業業為市政努力，在接下來新的一年請大家繼續努力、一起加油「上工」。

林右昌指出，基隆港東岸客運大樓在農曆年前已經核准建照，港務公司在年後，應該就會動工，預計在2019年8、9月間旅客大樓，將會煥然一新，空間也會比現在增加一倍以上，提供更好的服務品質、更多的服務人次，新客運大樓的空中花園平台，也會成為眺望基隆港的新據點。

此外，城際轉運站歷經6次流標，農曆年後，這次招標應該會比較順利，正式動工之後，城際轉運站樣貌就會逐漸浮現；中正公園景觀電梯也會在農曆年後再次招標，相信今年內就可看到雛形，讓大家對於中正公園未來發展有更多想像。

林右昌表示，屬於5、6年級生共同記憶的中正公園兒童遊樂場整建，也會在今年動工，希望在年底前初步完成。另外，大基隆歷史場景古蹟修復工程，其中較重要的要塞司令部也可以在年底前動工，這都是今年很重要的重大工作，在未來這一年可以看到很多建設跟工程啟動，也會逐漸呈現在大家面前。