春節收假日桃機飆出「40年旅運新高」　單日出入境旅客數字曝光

▲春節收假日，桃機單日旅運量創40年新高。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

今年春節9天連假結束，桃園國際機場統計收假日（10）日旅客運量，客機共計742架次，實際旅客總數飆159720人次，創下機場40年來單日旅運人數新高。



桃機公司指出，統計春節收假日（10）日旅客運量，客機共計742架次，其中包含加班機114架次，實際旅客總數159720人次，創下機場40年來單日旅運人數新高。收假日當天上午11時至晚間23時，連續12小時入境人數每小時都超過2000人次。

▲桃機收假日旅運量爆表，實際旅客總數達159720人次。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

單日旅客量爆表，桃機公司感謝機場服務大聯盟各單位的通力合作，包括航管、CIQS（航警局、移民署、疾管署、防檢局、海關）、航空及地勤公司、各駐站廠商與機場聯外交通單位。在機場全體超過200個公民營單位的全力投入下，9天春節連假機場疏運工作才能運作順暢，提供國人及世界旅人高品質的飛航服務。

今天是春節連假開工日，桃機統計，今日出入境客機共計724架次（含加班機89架次），預估旅客量則為140744人次。另因應華航機師罷工，根據最新資料，桃機今日華航班機共有22架次取消，其中出境9個航班，入境13個航班，預估影響旅客人數約3893人。

▲華航機師罷工，桃機呼籲旅客注意航班異動。（圖／記者洪聖壹攝）

桃機將持續注意罷工事件發展，盡全力妥善安排停機位、旅客導引安置服務與航廈秩序維持事宜，將事件衝擊降至最低。同時呼籲出國旅客及接送機民眾注意航空公司發佈之最新訊息；詳細航班異動情況及相關FAQ，請參考中華航空公司官網說明專區。