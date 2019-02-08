華航機師拋彈夜襲！6：00起「無限期罷工」　3首班機時間公布...都是飛日韓

▲華航機師深夜臨時宣布罷工消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者許凱彰／台北報導

機師工會華航分會8日0點臨時宣布，上午06:00開始啟動「無限期罷工」，松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發航班將受影響。據了解，3機場的首班飛機都是飛日韓航線，時間也公布了，但截至03：30為止目前航班顯示的狀態都為「準時」。

據悉，華航除了原定的正常班機之外，在農曆春節期間還加了加班機，每天約有200航班。06：00機師罷工後，桃園機場首班飛機是06：50飛往日本福岡，松山機場則是09：00飛往日本東京羽田國際機場，高雄小港機場則是07：00飛往南韓仁川。

▲松山機場首班起飛仍顯示準時。（圖／翻攝松機官網）

▲桃機首班起飛仍顯示準時。（圖／翻攝桃機官網）

▲高雄小港機場首班起飛仍顯示準時。（圖／翻攝高雄小港機場官網）

工會8日凌晨0點宣布發起罷工，傳訊要求會員速至指定地點繳交「檢定證」，無論排班、休假還是待命，每一位會員都必須繳交，各地點均為24小時由幹部與會員輪流支援收證件。

工會強調，會員務必隨時關注工會訊息，所有訊息以工會發布為準，避免有心人士散布謠言、挑撥離間。並不得私自接受資方給予之任何條件或利益，若有類似情況，應立即轉達工會幹部。

機師工會表示，將於8日上午9時於松山機場國內線入口舉行公開記者會說明，目前罷工初步以華航機師為主，華信航空、台灣虎航並無罷工。對機師突襲罷工，會影響多少航班？華航尚無回應。

▲華航機師自06：00起開始罷工。（圖／記者楊詩益攝）

消息曝光後，許多網友紛紛崩潰表示：「這下不知道多少人要花冤枉錢了」、「乾…我2/18要去沖繩欸」、「2/15要去泰國耶..」、「以後不坐華航了」、「 我4月底機票早就買好了，不要搞我」，但也有人力挺罷工行動：「支持罷工！」、「終於人權落實在勞工身上」、「水喔！不要輕易被摸頭」、「很棒啊！一定要爭取自己的權益，不要在慣老闆下去了」。

其中，有人不以為然，留言認為，「日子過太爽」、「地勤人員加油」、「有人想過地勤的感受嗎」、「日子過太爽」、「華航有官股，你看廉航敢罷工嗎」、「看看誰比較能撐」、「怎麼一天到晚罷工」引發論戰。