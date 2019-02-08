華航機師「無限期罷工」！　桃機鬆口12點前航班不受影響

▲桃園機場稍早鬆口影響航班。（圖／達志影像／美聯社）

記者曹悅華／台北報導

機師工會華航分會今（8）凌晨0點宣布，自8日上午6點開始啟動罷工，預計700名以上華航機師會配合該活動，影響松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班，且工會透露「沒預設罷工截止期限」。稍早影響班次光，桃園機場於本日受該事件取消之航班共計有13個、影響的旅客人數約為1,783人，12:00航班始受影響。

▲桃機針對華航機師罷工緊急擬定因應措施。（圖／桃園機場提供）

桃機稍早針對本日上午6時起中華航空公司機師罷工事件相關因應措施如下：

一、 依據航空公司提供初步統計資料，桃園機場於本日受該事件取消之航班共計有13個（含出境9個航班，及入境4個航班），受影響的旅客人數約為1,783人（出境1,013人，入境770人）; 詳細航班異動情況及相關FAQ，請參考中華航空公司官網說明專區。

二、 為減少該事件對於旅客及機場營運之衝擊，桃園機場公司已於昨（7）日晚間8時19分成立緊急應變中心因應，並與航空公司及航警局等其他駐機場單位協調相關作為，並請航空公司務必通知旅客最新情況，並協助在國外受影響之旅客簽轉俾順利返國。

三、 機場公司將持續密切關注罷工事件之後續，並呼籲出國旅客及接機民眾注意航空公司發布之最新訊息。

四、 機場公司將盡全力做好停機位之安排，及旅客之服務與航廈秩序維持，將本事件可能之衝擊降至最低。

桃機說明，上午1200前桃園起飛航班皆不受影響；據了解，松山機場航班目前則是全日正常。