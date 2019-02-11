王世堅回贈「踢不爛」對錶　胡幼偉大讚韓國瑜：高級統戰！





▲韓國瑜、王世堅。（圖／記者宋德威攝、記者陳家祥攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜9日參加高雄愛河燈會開幕式，手上戴了一只新錶，自曝是民進黨台北市議員王世堅送的，讓媒體一陣驚呼。隨後王世堅表示，因為先收到韓國瑜女兒韓冰的巧克力，才回贈父女倆一對錶。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉稱，韓國瑜的政治謀略就是，儘管天下大亂，但都是朋友，「這就是統戰！高級統戰！」

韓國瑜9日向媒體透露，左手上的手錶是王世堅送的，讓大家都感到非常驚訝。針對送韓國瑜手錶一事，王世堅10日上午解釋，對錶是回禮，因為在元旦的前一天韓冰寄了馬卡龍、巧克力還有2顆很大、漂亮的香瓜，而元旦正是自己的生日，算是生日禮物，加上剛好手錶錶帶斷掉，所以就買了2個錶「這是父女對錶，我另外一個是要給韓冰的」。

「老韓，這人厲害，不簡單！」胡幼偉10日表示，「看出來了嗎？他的政治謀略就是：天下大亂、各路實力派人物彼此廝殺，但跟我老韓，卻都是朋友。至於過街老鼠型的政壇小癟三或魯蛇，就懶得理你了。看看！綠的，柯文哲和王世堅彼此互殺，但跟老韓，都是朋友。其邁，跟老韓也是朋友。」

胡幼偉說，「藍的呢，王金平跟老韓，那當然沒話說。吳敦義，勸老韓選市長的人，跟老韓也有義薄雲天的交情，老馬老朱，至少跟老韓都沒過節。吳王朱，為選總統，馬上就要彼此互殺，但跟老韓都沒問題，而且，都需要老韓的支持。柯文哲什麼超越藍綠，根本是空話、做夢！藍綠實力派人物都不敢隨便惹老韓，都要對老韓客客氣氣的，這才是藍綠盡收韓家囊中的高段政治本事。」

最後，胡幼偉提到，「什麼叫統戰？這就是統戰！高級統戰！老韓，不愧是東亞所畢業的，書有讀通！柯文哲，除了傻笑，以及死命騎」。