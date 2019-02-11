2020國民黨總統人選　盧秀燕：「科學方法」找出能勝選的人

▲是否支持韓選總統，盧秀燕回覆「無論公職、選贏最重要」。（圖／記者陳玉攝）



記者陳玉／台中報導

2020總統大選，高雄市長韓國瑜被點名選總統；對此，台中市長盧秀燕回覆，「民主社會、人民各喜各愛」但選舉要選贏，一定要透過科學方式找出能勝選的候選人，只要能夠選贏，都有獲得支持的機會；另對是否有意願參選總統，盧說，未來4年就是專心市政、別無他想。

盧秀燕表示，這是一個民主的社會，民主政治非常成熟，所有選民各喜各愛，或有特定支持對象，另一方面，選舉要選贏，一定要透過科學方法了解誰最能夠勝選，所以相信各黨，包括我屬的政黨，都應透過科學方式找出能勝選的候選人，「選贏最重要」，只要能夠選贏，不管是屆任有公職的，或卸任無公職，只要能贏，都有獲得支持的機會。

盧秀燕也說，個人身為從政黨員，當然必須配合我政黨的角度，另外也相信我的政黨會用最公平最公正的方法，讓能夠勝選的人產出，讓所有黨員跟所有選民能夠來支持。

媒體另問，盧秀燕是否有意願參選總統？盧趣味回應，謝謝抬愛，但現在認為減肥比選總統還要重要，隨後指出，這4年當中，就是「專心市政、別無他想」。

盧秀燕表示，個人對總統大選看法較特殊，認為選贏比較重要，而選舉有兩種狀況，候選人他有意願為國家、人民服務；另一種狀況，只有勝選才有機會來為國家為人民服務，所以這個政黨一定要找出能夠勝選的對象。

盧秀燕指出，有時身為黨員，也許一時沒有意願，但若能更加為國家社會服務，黨員有服從黨的決策的義務，因此，當國家、當黨需要你的時候，有時忠誠的黨員會責無旁貸，所以我覺得候選人倒不見得要從有意願的人去尋找，也許有勝選機會的人，都是黨應該要去注意。

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