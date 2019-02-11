質疑「高市府有內鬼」！韓國瑜「遭獨家曝光」星馬行程　網喊怪：太詳細了

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

網搜小組／綜合報導

高雄市長韓國瑜預計於本月底赴新加坡、馬來西亞出訪，沒想到10日晚間行程遭爆出，每日要拜訪誰、航班細節都曝光。有網友貼出該篇獨家報導，「這家綠到黑的媒體會拿到這麼詳細的Schedule？」質疑高雄市政府真的有內鬼，引發其他人討論「確實只有他獨家也蠻奇怪的」、「現在消息提早曝光或許會有變數？」

韓國瑜預計將在2月24日至27日赴星馬出訪4日，出國為農漁民搶訂單，希望簽訂商業合作契約。《新頭殼》10日晚間貼出獨家報導，將韓國瑜星馬行程曝光，每天要和誰碰面、地點、時間都有。

▲網友質疑高雄市府有內鬼。（圖／翻攝自PTT）

但明明該媒體才在選前選後大量報導新聞酸韓國瑜，一名網友就在PTT的HatePolitics貼文「高雄市政府真的有內鬼」，轉貼這篇報導，指出「為什麼這家綠到黑的媒體會拿到這麼詳細的Schedule？高雄市政府真的有人跟媒體串通亂放消息。」

看到貼文後，鄉民紛紛留言「嗯……看來聲量要持續到月底了」、「看來這次釣到內鬼了……真白痴……尤其是讓綠媒拿到獨家，此地無銀三百兩」、「而且不是比較大間的媒體」、「其實也不意外，市府裡多少菊的人馬還在， 都不用講她要走之前安插了多少人在裡面」、「我是覺得有點講的太嚴重了 不過時間仔細到幾點幾分確實蠻厲害的」、「我比較怕新頭殼拿到的是假行程表……然後三民自新聞『馬來西亞官員否認會面』，這種兩面手法比較恐怖」。