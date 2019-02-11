　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網紅牌失效過年聲量輸　柯文哲：現在還是韓國瑜小英聲量高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲春節期間幾乎天天播出與網紅合作影片，但引起的網路討論有限，聲量甚至仍不敵一家人開心出國去峇里島度假的高雄市長韓國瑜。對此，柯文哲11日開工受訪時表示，本來就不可能得天聲量都很高，坦言「現階段當然是韓國瑜跟小英網路聲量比較高」。

柯文哲2019年開工第一天，來到市議會參加新春團拜，除了以長陳錦祥、副議長葉林傳以及王鴻薇、張茂楠等人外，不少新科議員如民進黨籍的鍾珮玲、時代力量的林穎孟、黃郁芬，國民黨的羅智強、鍾沛君等人都出席。

對於過年期間合體網紅但網路聲量仍輸韓國瑜、蔡英文，柯文哲坦然表示，這本來就不可能得天生量都很高，「現階段當然是韓國瑜跟小英網路聲量比較高」；但一口氣合體4位網紅仍未掀起討論，是否聲量真的和過去有差？柯說，
「有可能啊」，但那是過年期間大家高興就好，沒有什麼特別。

根據網路溫度計的數據顯示，春節期間，政治人物網路新聞、媒體討論的網路聲量排名中，韓國瑜居冠，除夕（4日）至初四（8日），韓國瑜臉書粉絲專頁僅每天PO一篇文章，總共5篇，但每篇的按讚數都維持在近3萬人上下，網路聲量達到13.7萬，是政治人物網路聲量中第一名。

積極拜廟拜年、發放新年福袋的總統蔡英文，在除夕至初四的網路聲量有10.3萬，是政治人物排名中第二名；然而每天播出與網紅、YouTuber合作影片的柯文哲，排名僅第三名，網路聲量則是5.6萬。

▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

ET快訊
國道撞護欄下車查看　男遭多車輾斃身首異處！女伴嚇傻
沒人讓座！70歲阿公吼：妳年輕起身　癌女心痛「剛結束化療」
噴槍奪命／爸不敢靠近女兒冰櫃　母泣訴：他乾哭沒眼淚
華航補償方案確定了！「散客最多補250美金」食宿交通實報實銷

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,韓國瑜,蔡英文,網路聲量

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

50位上海台商拜會韓國瑜！建議「廢棄公車」當藝廊　打造國際藝術村

質疑「高市府有內鬼」！韓國瑜「遭獨家曝光」星馬行程　網喊怪：太詳細了

侯友宜得知朱立倫臨時選辦在台北：我一定送個漂亮的花

盧秀燕邀胡志強「回娘家」　新春團拜許3願望

當觀傳局長薪水三級跳　劉奕霆存款僅3萬

柯媽稱與民進黨互不相欠　柯文哲：活在世上本就沒有誰欠誰

首回應華航機師罷工　蔡英文：希望雙方誠心坐下來「創造三贏」

網紅牌失效過年聲量輸　柯文哲：現在還是韓國瑜小英聲量高

華航罷工第4天　柯文哲稱「不要怕有衝突」喊話政府積極介入

雲端最前線／華航機師罷工Day4！ 影響持續擴大

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

3歲女被噴槍奪命！媽媽過年心碎　PO文控訴爸爸「我恨我的心軟」

旗津烤鳳螺一盤500「被當盤子騙」 網求韓國瑜制裁...店家暴怒打臉！

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩衝上前擁抱

恭喜！陳意涵生了　 水瓶座兒子名字曝光

50位上海台商拜會韓國瑜！建議「廢棄公車」當藝廊　打造國際藝術村

質疑「高市府有內鬼」！韓國瑜「遭獨家曝光」星馬行程　網喊怪：太詳細了

侯友宜得知朱立倫臨時選辦在台北：我一定送個漂亮的花

盧秀燕邀胡志強「回娘家」　新春團拜許3願望

當觀傳局長薪水三級跳　劉奕霆存款僅3萬

柯媽稱與民進黨互不相欠　柯文哲：活在世上本就沒有誰欠誰

首回應華航機師罷工　蔡英文：希望雙方誠心坐下來「創造三贏」

網紅牌失效過年聲量輸　柯文哲：現在還是韓國瑜小英聲量高

華航罷工第4天　柯文哲稱「不要怕有衝突」喊話政府積極介入

雲端最前線／華航機師罷工Day4！ 影響持續擴大

劉昌坪／甲等評鑑參考用？降低托嬰師生比防範虐童憾事

餐前吃水果會拉肚子？原因曝光！專家：選蘋果比香蕉好

便祕5天像懷孕3個月！親友狂道喜...2張對比照曝光　網驚呆：幫馬桶QQ

尼克還沒搶到KD　先用照片宣傳一波

中美「關稅休兵」可能延期　美代表團今日再抵北京磋商

7男3女汽旅辦毒趴慶新年！警搜出大量K他命　意外揪出通緝犯

50位上海台商拜會韓國瑜！建議「廢棄公車」當藝廊　打造國際藝術村

匈牙利總理霸氣：女性生4個小孩　終生免繳個人所得稅

傳遼寧艦賣巴基斯坦　陸軍事專家：寶貝疙瘩不可能賣

新竹沒名字雞蛋糕　「自己裝自己找錢」不管何時買都要排隊　

政治熱門新聞

王世堅贈Timberland手..

林靜儀接國際部主任　網友：她專..

一圖秒懂！羅文嘉挺華航機師：冒..

行政院：推動再生醫療　助癌友即..

菸捐被拿去買花籃　監察院糾正

北市最狂廢票！黏照片投給王世堅

女憲兵上廁所沒報備　遭判緩刑2..

蔡英文「撿到槍」　搶回網路聲量

春節拚聲量　放假的韓國瑜仍居冠

周錫瑋喊話蔡英文：放華航一馬吧

觀光客變盤子　韓國瑜：列不推薦..

世堅扶龍錶爆紅！網：已經大缺貨

王世堅送父女對錶　韓國瑜：非常..

挨批態度強硬！林淑芬爆何煖軒無..

更多熱門

相關新聞

柯媽稱與民進黨不相欠　柯P：本就沒有誰欠誰

台北市長柯文哲去年九合一大選能夠驚險連任，很大一部分要歸功於柯粉在網路上賣力催票，為了答謝粉絲，柯營擬在2月16日前往台中參加一場400人的大型慶功宴，力拼聲量轉換成組織。對於此舉被外界聯想是要衝2020大選，柯文哲11日受訪說，「沒那麼嚴重啦」，因為上一次選舉募款70％是來自台北市以外，很多志工是從外縣市幫忙，「該去跟人家答謝的還是要去答謝。」

蔡英文首度回應華航機師罷工

談華航罷工　柯P：社會不要怕有衝突

王世堅拒送錶嗆Over my dead body　柯P：阿彌陀佛

胡幼偉大讚韓國瑜：高級統戰！

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

陸客要退貨被拒　暴怒鬧高雄百貨

9天年假好快！別怕還有「5假期」照樣爽放

屏東驚現湘西趕屍！掀開萬人嚇尿

初二帶高顏值女友回家　下秒警敲門

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

「初四面試」被放鳥！網自嘲：智商不足

被開單6同學笑倒合照　苦主：X巴

美飛行員駕F-22叛逃下場？外媒解密

詹惟中2019預言　金豬年12生肖財運大解析

想和男友過耶誕！她偷Line主管下場慘

「30年前的林志玲」　挺華航反罷工

富商強吻女藝人　「有親就爛嘴」被認證

17歲女有D罩杯　母：長胸不長高

純元皇后才是心機女！《甄嬛》5隱藏版劇情曝光

洋蔥PO照「整個人瘦一圈」！網驚：快認不出來

更多

最夯影音

更多

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面