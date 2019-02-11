網紅牌失效過年聲量輸　柯文哲：現在還是韓國瑜小英聲量高

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲春節期間幾乎天天播出與網紅合作影片，但引起的網路討論有限，聲量甚至仍不敵一家人開心出國去峇里島度假的高雄市長韓國瑜。對此，柯文哲11日開工受訪時表示，本來就不可能得天聲量都很高，坦言「現階段當然是韓國瑜跟小英網路聲量比較高」。

柯文哲2019年開工第一天，來到市議會參加新春團拜，除了以長陳錦祥、副議長葉林傳以及王鴻薇、張茂楠等人外，不少新科議員如民進黨籍的鍾珮玲、時代力量的林穎孟、黃郁芬，國民黨的羅智強、鍾沛君等人都出席。

對於過年期間合體網紅但網路聲量仍輸韓國瑜、蔡英文，柯文哲坦然表示，這本來就不可能得天生量都很高，「現階段當然是韓國瑜跟小英網路聲量比較高」；但一口氣合體4位網紅仍未掀起討論，是否聲量真的和過去有差？柯說，

「有可能啊」，但那是過年期間大家高興就好，沒有什麼特別。

根據網路溫度計的數據顯示，春節期間，政治人物網路新聞、媒體討論的網路聲量排名中，韓國瑜居冠，除夕（4日）至初四（8日），韓國瑜臉書粉絲專頁僅每天PO一篇文章，總共5篇，但每篇的按讚數都維持在近3萬人上下，網路聲量達到13.7萬，是政治人物網路聲量中第一名。

積極拜廟拜年、發放新年福袋的總統蔡英文，在除夕至初四的網路聲量有10.3萬，是政治人物排名中第二名；然而每天播出與網紅、YouTuber合作影片的柯文哲，排名僅第三名，網路聲量則是5.6萬。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）