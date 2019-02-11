50位上海台商拜會韓國瑜！建議「廢棄公車」當藝廊　打造國際藝術村

▲50位台商到市府拜會韓國瑜。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜11日與上海台商會面，而對於他力推的雙語國際化政策，參訪團的團長莊震霆也建議，可以找一塊空地，利用淘汰的公車外殼，吸引各國藝術家進駐，在廢棄公車裡開設藝廊，不僅可以吸引外國人到高雄，也可以營造出練習雙語的環境。

此次報名考察的台商本來超過150位，但因為是首次舉辦這類活動，因此僅以一輛遊覽車規劃，篩選了大約50名台商參與。對此，韓國瑜也表示，這是第一支來高雄考察的台商，因此意義非常重大。此外，台商們也紛紛拿著自製標語，「高雄沒有冬天，只有韓流」、「韓市長，台商永遠是你的後盾」、「愛鄉愛土拚經濟」用行動表示對韓國瑜的支持。

▲韓國瑜力推雙語。（圖／資料照／記者宋德威攝）

對於韓國瑜力推的國際化都市、雙語政策，莊震霆也給出實質建議表示，高雄要國際化，首先是人要國際化，可以找一塊空曠的地，我也不需要建築物，只要拿一些淘汰的公車外殼，讓每一個國際藝術家進駐到公交車裡面，變成他的藝廊，這目前我在大陸推廣的非常不錯，我想引進國際藝術家的用意，就是配合韓市長的國際化，而高雄的雙語環境必須天天有講的機會。

韓國瑜表示，非常感謝這50位台商這次來考察，未來所有交流合作也都不會停止，同時他也再次呼籲，希望未來台商朋友想要投資，都可以選上高雄，因為高雄未來的潛力非常巨大。

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