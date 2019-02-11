春節後首次　解放軍海警船艦11日巡航釣魚台

▲釣魚台。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

中國海警局今（11）日在微博發布消息表示，編號2501艦艇編隊進入釣魚台列嶼「領海」內巡航，成為解放軍春節後首次進出該海域。釣魚台是近代歷史政治角力之地，自從日本政府宣布釣魚台「國有化」後，中國海警等開始「常態性」巡航，2018年下半頻率更提升至「平均每月一次」。

據悉，這已是解放軍2019年以來「第4次」在釣魚台海域巡航，中國海警在1月5日、12日及18日都曾派編隊進出海域。日本海上保安廳曾透露，2018年9月以後，中國公務船平均每月駛入釣魚台一天。

▼中國海警出動船艦巡航釣魚台。（圖／翻攝自央廣軍事）

《共同社》過去報導，在2016年8月，因日中兩國形勢較緊張，有近300艘中國漁船湧入釣魚台海域，中國公務船當月駛入次數高達6次，還出現一天駛入多次的情況，直到近年兩國關係改善，中國船隻駛入釣魚台海域的頻率也降低許多。

日本政府2012年9月11日將釣魚台「國有化」，至今已滿6年。環時報導指出，日本政府於2012年將釣魚台及其附屬島嶼進行所謂「國有化」後，中國海警等進入釣魚台周邊毗連區和領海的情況成為常態。

▼此次巡航行動已經是中國海警2019年來第四次。（圖／翻攝自中國海警微博）