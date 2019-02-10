日研發「無人潛水機」對抗解放軍　杜文龍：我們也用潛航器回擊

▲防衛省拍到掛旗示威的解放軍潛艦。（圖／取自防衛省臉書）

記者朱世凱／綜合報導

日本防衛省近期計畫研製「無人潛水機」，對抗中國在尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊海域越趨頻繁的行動。大陸軍事專家杜文龍表示，若要反制無人淺航器，就應該針對它的工作原理去應對，現在這種小型水下目標的發現難度極高，所以需要有相對應的裝備，「比如說你有潛航器，我也有潛航器，我便能在大範圍內跟踪你的定位。」

綜合陸媒報導，軍事專家曹衛東說，日本可以通過船隻把無人潛航器布放到海裡，因為這款設施不須靠人操作，它下潛的深度和時間也就不會受人員的限制，所以深度也可能比較深、可以變化，也可在一定的範圍內進行運動，它既可以探測海底的情況，也可以監視海洋中這些潛艇活動的情況，還可以監測水面的船隻。

他接著說，船隻過去會留下痕跡，無人潛航器就會把這些重要數據全都蒐集好，建立一個軍事數據庫，它有一個敵我識別能力，就和人的指紋是不同的概念一樣，把這些情況收集好之後，數據庫就能判斷信息源來自哪裡，來自誰，由此看來，無人潛航器帶來的威脅仍不可輕視。

▼日本親潮級潛艦。（圖／翻攝自維基百科）

杜文龍則對如何克制無人潛航器提出看法，「這就像之前坦克打坦克一樣，我們也可以通過無人潛航器去找對方的潛航器，採取某種反制手段，把對方抓來或者是捕獲，這是一個比較好的方法；或者用多艘漁船擾亂無人潛航器偵測也可以，就是出動大量的船隻進行騷擾，比如說漁船反覆在這個地區作業，有線的把它拖斷，沒線的把它干擾，讓聲音聽不清是誰，記錄的聲紋信號不能進行準確的判斷，導致它所記錄的是一個被污染的數據庫。」

他最後說，現在反無人潛航器的手段很多，都是些技術手段，這個是目前海戰最難的一個話題；首先發現就難，然後攻擊更難，捕獲最難。「目前最好的辦法是從病根入手，從潛航器本身的原理出發，用我們最好的潛航器去應對它的潛航器，如果這樣一種模式在水下出現，那麼戰場被顛覆了，像以前水下不是潛艇打潛艇嗎？現在就是無人潛航器對無人潛航器，今後我們在這個方面的技術發展會呈現出更巨大的空間。」