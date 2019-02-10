飛行員駕F-22叛逃下場？　美指揮塔立刻啟動機上自毀裝置

▲F-22。（圖／翻攝自美國空軍官網，下同）

記者朱世凱／綜合報導

F-22是美軍最先進的第五代戰機，集結了美方所有技術機密，因此空軍明確規定，無論發生任何事，這款戰機都不能離開本土去執行任務。不過，隱形戰機的最大優勢就是能躲避雷達探測，使作戰過程中難以被追蹤，有網友對此疑惑，如果飛行員駕駛F-22趁機叛逃的話，該如何處置？外媒解密，油箱裡的油根本無法飛多遠，還可以用指揮塔直接開啟機上自毀裝置。

報導指出，若有飛行員駕駛F-22叛逃的話，美國空軍的所有先進技術就會洩露，畢竟很多國家先前就曾發生過類似的案件，因此美軍如何做出相對應的舉措成為外界關注焦點；首先，美國飛行員不論是否出外執行任務，所得薪資絕對是所有兵種當中最優渥的，即使退役之後，部隊也會利用更高的薪資挽留，或是被軍方派至民航公司開始另段生涯規劃，絕不會有被他國收買利用的機會。

另外，F-22所有的儀器設備基本上都被美軍遠端操控，就算有國家能以天價拉攏飛行員，戰機也很難飛出本土，而且一旦美軍發現飛機的飛行軌跡有問題，就可以利用指揮塔將機上功能全部癱瘓，甚至啟動自毀裝置，讓飛行員叛逃計畫無法得逞外，逃生機會也微乎其微。

報導最後提到，很過國家的戰機在出外執行任務或者參加軍演時，油箱裡的油基本上只夠滿足任務往返的需要，根本無法飛出多遠。蘇聯就曾發生過飛行員叛逃案例，一位名叫別連科的中尉駕駛受不了妻子愛慕虛榮，所以打算駕著米格-25逃到美國，但是因為油不夠，只好迫降在日本，成為著名的「別連科叛逃」事件。