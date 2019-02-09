22歲上兵收假返營超車女騎士　噴撞護欄滿臉血慘死！目擊者嚇「頭像破掉」

▲22歲上兵收假返營，撞飛滿臉血慘死！（圖／東森新聞，下同）



社會中心／台中報導

台中初五發生一起死亡車禍，9日早上9時許，國軍602旅志願役22歲李姓上兵騎車準備要回營區時，疑似超車不慎，擦撞前方女騎士，連人帶車失控撞擊路旁護欄石墩，當場噴飛，造成頭部重傷，送醫宣告不治；女騎士則多處挫傷，幸無生命危險。

警方調查，事發於9日早上9時許，李姓上兵收假正準備返回營地，騎車遊大坑往新社行經東山路二段靠近東山樂園上坡路段時，疑似為了閃避車輛，超車時不慎與前方女騎士擦撞，失控往路旁衝撞，人當場彈飛，頭部撞擊護欄，造成頭部多處重創，緊急送往潭子慈濟醫院急救，仍因顱內出血嚴重不治。

目擊車禍瞬間，李男撞車後倒臥機車旁邊，滿臉是血，目擊者嚇壞直指當時，他疑似為了超車，從右側加速要通過，但因速度較快，超過後車尾撞到旁邊女騎士的機車，之後開始翻滾，「頭好像有破掉」、「整個臉都是血」，眼睜睜看著他頭部不斷在地上撞擊，「我就是先量他的脈搏，基本上已經量不到了…」

警方表示，李姓上兵在距離營地5分鐘車程處發生意外，初步發現，2人都沒有酒駕，該路段號誌燈少，汽機車車速都快；當時有另一輛機車同向要超車，結果他疑似為了閃避，沒有保持適當安全間隔，導致失控撞上護欄，至於53歲女騎士僅胸部及雙腳擦傷，傷勢沒有大礙。