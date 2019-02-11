飛越中國領空最安全！　川金二會選址越南「五要素」

▲美國總統川普與北韓領導人金正恩。（圖／朝中社）

記者曾俊豪／綜合報導

美國總統川普與北韓最高領導人金正恩第二次峰會將於越南河內舉行，外媒列舉五大原因，解析河內為何能成為第二次「川金會」舉辦地點。其中，地利位置和安全是最大考量，金正恩此次前往越南，不僅出訪飛行距離比首度川金會還短，最重要的是全程在「老大哥」中國大陸的領空飛行，安全性高。

美國《洛杉磯時報》報導，越南作為二次川金會會晤地點有實際意義也有象徵意義，首先是「地理位置」。越南首都河內作為川金會舉辦城市的選項之一，具有其他地方沒有的優勢，距北韓平壤1700英里（約合2700公里），比芝加哥到洛杉磯還近，這也意味金正恩飛行的航程比上次飛新加坡還短。

第二是安全，即使政策上選擇逐步「開放」，金正恩仍保有北韓最高領導人的警戒心，擔心此次飛往越南的安全性，因此，只需要飛越友好國家中國大陸的空域，會使金正恩覺得更安全。

第三則是越南的「中立立場」，美國和越南曾有過一段流血戰爭的歷史，但目前兩國關係已有很大改善，並建立密切的經濟和軍事關係。而越南和北韓的關係則更加久遠，兩國自1950年就建立外交關係。

對此，美國外交學會東南亞問題高級研究員喬舒亞·柯蘭齊克曾提到，「讓北韓信任、美國也信任的其他地點不多。」

▲首場川金會於新加坡舉行。（圖／朝中社）

第四為「經濟靈感」來源，越南共產黨領導人歡迎川普和金正恩在該國舉行峰會，認為這是在世界舞台上宣傳自己的一次機會。美國國務院發言人羅伯特·帕拉迪諾指出，越南可以證明「和平與繁榮的可能性」。而川普政府則希望金正恩把越南看成是一種經濟增長模式。

最後是利用美國和越南的關係「重塑對美關係的典範」，美越兩國從仇敵到信賴的夥伴，關係的發展歷程能否套用在美國和北韓是一大關鍵。

曾為越南軍人的新加坡李光耀公共政策學院副教授武明姜（音譯）指出，「外界可以看到越南領導人思維方式的轉變，這對金正恩很有助益。以前，沒人比越南人更痛恨美國。現在我們完全改變了看法。」

「川金二會」將於2月27至28日於越南登場，對此，川普提到，「我很期待見到金委員長並推動和平發展！」