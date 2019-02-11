中美「關稅休兵」可能延期　美代表團今再抵北京磋商

▲本周中美將再次舉行新一輪貿易磋商。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

時隔近月，由美國貿易代表萊特希澤的美方近60人團隊，11日再度抵達北京，為14、15日展開的新一輪中美貿易磋商做準備，雖日前美國總統川普曾發表「川習會」可能延期的言論，被外界視為雙方談判受挫的徵兆，但中方認為，中美官員互訪依然積極，對磋商結果保持正面預期。

大陸具官方背景的微信公眾號《陶然筆記》撰文分析，美方代表團本次抵達北京，距離前次一月初訪華僅約一個月的時間，加上大陸國務院副總理劉鶴亦於1月底赴華盛頓磋商，間隔僅半個月，且本次成員將近60人，代表中美的接觸頻率、意願大幅上升，為談判趨好帶來積極訊號。

因此儘管川普曾說，在3月1日之前不會與中國國家主席會晤。白宮經濟顧問庫德洛也表態稱，兩國元首會晤「目前還很遙遠」。但陶然筆記評論仍然樂觀。

▲半個月前，1月底劉鶴率團赴美進行中美貿易談判。（圖／路透）

文章表示，從過去近一年的經驗來看，在中美經貿磋商問題上，「不能看美方是怎麼說的，而要看是怎麼做的」。其中就近期談判而言，美方嘴巴上總說這也不行、那也不要，「但是身體和行動很積極」。

2月11日抵京，先行替美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽做準備的美方工作團隊，依然是由副貿易代表格里什領銜，但成員名單與1月7日那次相比，增加了白宮國家經濟委員會副主任威廉斯（Clete Willems ）。

另據陶然筆記了解，美方工作團隊這次來華磋商成員達到59人，比1月7日的24人，人數翻倍還不止。

因此文章認為，這是談判趨好的積極訊號，「談判時限」並不是重點，「暫緩兩個月譬如5月1日，也不是不可以」。

據CNBC報導引述白宮官員說法表示，目前3月1日的截止日仍然有效，但若美國認為雙方貿易談判已獲重大進展，也可能會將3月1日期限延後。

美方去年9月啟動對華2000億美元商品加徵10%關稅時，曾計畫在今年1月1日將關稅進一步提升至25%；但去年底「川習會」上，雙方達成90天的關稅休兵共識。但美方當時強調，若在3月1日前，中美未就貿易問題達成進一步協議，加徵關稅仍將如期於3月2日實施。

▼美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）在G20峰會中舉行的「川習會」上合照。（圖／新華社）