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醫檢師節這樣過！花慈院醫檢師辦小學堂　走出實驗室關心民眾

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▲民眾體驗一日醫檢師，透過顯微鏡看寄生蟲。（圖／花蓮慈濟醫院提供，下同）

民眾體驗一日醫檢師，透過顯微鏡看寄生蟲。（圖／花蓮慈濟醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在忙碌的醫院裡，「醫檢師」常常隱身幕後，卻是為民眾治療疾病、把關健康不可或缺的重要人物。1月14日為醫檢師節，花蓮慈濟醫院檢驗醫學科的醫檢師，過節也不忘關心民眾的健康，花蓮慈院醫檢師舉辦醫檢小學堂，帶著民眾體驗一日醫檢師，用實際的行動關心民眾，讓這個屬於他們的節日具有格外意義。

▲民眾體驗一日醫檢師，透過顯微鏡看寄生蟲。（圖／花蓮慈濟醫院提供，下同）

花蓮慈院醫檢師舉辦醫檢小學堂，帶著民眾體驗一日醫檢師，用實際的行動關心民眾。

「寄生蟲如何進到我們的身體裡面的呢？」，「是鑽進去？吃進去？」，「那要用什麼特徵分辨寄生蟲呢？」在顯微鏡下的蟯蟲、絛蟲、糞小桿線蟲，逐一現形，讓民眾是看得嘖嘖稱奇。

王德容醫檢師表示，花東地區寄生蟲的感染率很高，像是常見的蟯蟲、絛蟲、糞小桿線蟲，其中蟯蟲，根據統計一千四百五十二位花東學童中，就有一百六十一位學童檢查出患有蟯蟲，陽性率高達11.1%。因此，醫檢師們今年利用活潑有趣的方式，讓現場民眾輕鬆瞭解，顯微鏡下的蟲蟲危機。

▲民眾體驗一日醫檢師，透過顯微鏡看寄生蟲。（圖／花蓮慈濟醫院提供，下同）

醫檢師向民眾介紹常見寄生蟲標本。

除了平常臨床檢驗檢查工作外，很多人可能不知道在血液捐輸過程中，也需要仰賴醫檢師的專業，為民眾輸血安全把關。檢驗醫學科血庫組蘇楷允醫檢師表示，其實民眾從捐血中心捐出熱血後，需要血庫醫檢師再把關，臨床端核對並記錄，看似簡單的步驟藏著好多細節，每個環節都必須經過最高規格的處理和醫檢師再三確認，才能讓「熱血」成為一袋能使用在病人身上的救命血。

▲民眾體驗一日醫檢師，透過顯微鏡看寄生蟲。（圖／花蓮慈濟醫院提供，下同）

醫檢師捲起袖子參與捐血活動。

除了衛教活動，醫檢師們還設計了「玻片血型鑑定」與「大家來找碴-辨認寄生蟲」體驗活動，讓民眾體驗一日醫檢師，加深民眾對檢驗應注意事項的印象，讓民眾感受到醫檢師們的用心。從顯微鏡下看到絛蟲，來院民眾金先生說，原來生豬肉裡藏了這麼多細菌與寄生蟲，真的很謝謝醫檢師為民眾的身體狀況找「真相」；另外賴女士則是在醫檢師的協助下，在玻片上完成驗血型活動，賴女士看到玻片上血液接觸到抗原的變化後，就能輕鬆辨別A、B、O、AB四種血型，直呼：「好神奇」！

血液庫存告急！在慶祝醫檢師當天，熱血醫檢師也邀約民眾一起熱心捐血。蘇楷允醫檢師提醒民眾，捐血年齡為17歲以上、65歲以下，女生體重45公斤以上，男生50公斤以上，捐血前一天不能喝酒、不能熬夜。檢驗醫學科主任張淳淳表示，下個月就是農曆過年，多位醫檢師也捲起袖子發揮熱血，讓年前能夠達到7天安全血庫量目標，需要血液病患可以過好年。

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關鍵字：慈濟醫院,醫檢師,小學堂,體驗,一日醫檢師,寄生蟲,顯微鏡,蟯蟲,捐血

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