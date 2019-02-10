遭控毆打「扮恐龍16歲女學生」！　他被肉搜、起底...結果逆轉

地方中心／台南報導

台南一名16歲少女為了賺取學費，裝扮成「奇寶恐龍」不定時在台南、台中各街頭出沒，帶給大家歡樂，不料8日晚間竟遭人襲擊，導致鼻樑流血、頭暈，引起社會大眾憤怒、肉搜出疑似涉嫌攻擊的曾姓男子。對此曾男提出不在場證明，餐廳的監視器畫面還他清白。

▲監視器還曾男清白，初步排除他涉案。（圖／翻攝自奇寶恐龍、翻攝自當事人臉書）



檢視網路上瘋傳的對話紀錄，曾男似乎是不滿少女表演中不小心撞到他，因此「一氣之下揮了她幾拳，結果她還在那邊叫……下次被我抓到絕對砍她」。朋友聽完後苦勸，「反正你小心點吧……我也不想再多說什麼，你也不年輕了，自己做的事自己扛，不要到時候出事了才後悔當初衝動。」

瞬間一群網民開始起底曾男，甚至私訊他的周邊好友，叫他們把人交出來。曾男9日中午立馬發文自清，「本人在8日晚上於永康文化路的老牌石頭火鍋，跟友人吃了晚餐之後，在七點半回到住家，就再也沒有出門過。」他嚴肅表示，若網友再有不實指控、謾罵將訴諸法律。

▲曾男已經到警局備案。（圖／翻攝自當事人臉書）



警方指出，曾男到案後堅持未打少女，且事發當時人正在與友人吃飯；調閱監視器後，證實了曾男說法，初步排除他涉案。此案雖然少女不提告傷害，但已違反《社維法》，因此還要繼續追查真正涉案的人，還給無辜少女一個公道。

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