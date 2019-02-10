林益世索賄8300萬入獄4個月　年後有望移監到外役監

▲林益世因索賄8300萬元而遭判刑。（圖／資料照／記者邱中岳攝）

突發中心／台北報導

前行政院祕書長林益世因向「地勇選礦公司」喬中鋼爐下渣契約，索賄8300萬元，被依貪污罪嫌起訴。其中「財產來源不明罪」判刑2年定讞，並於2018年9月入監服刑，但傳聞他1月間曾向獄方提出聲請，想到自強外役監服刑，由於他在獄中表現良好，因此有可能會過關。

林益世在2012年2、3月間，時任行政院秘書長，由於他擔任立法委員期間曾協助「地勇選礦公司」負責人陳啟祥取得中鋼爐下渣契約，陳啟祥再度前來請託林益世時，林益世要求以8300萬元做為協助處理續約之代價，並要求將該8300萬元以現金分成3000萬元、3000萬元及2300萬元3份。

全案經檢方提起公訴後，林益世一審判刑7年4個月，二審改判刑13年6月、褫奪公權8年，併科罰金新臺幣1580萬元。案經上訴第三審，最高法院僅將「財產來源不明罪」部分，處有期徒刑2年、褫奪公權2年，併科罰金1,580萬元定讞；至於貪污部分，則撤銷發回高等法院更審。

此外，傳聞林益世曾在1月間向獄方提出聲請，想要到自強外役監服刑，而由於他在監所中表現良好，也沒有違規事項，因此在矯正暑年後將召開的外役監遴選審查外役監人選時，有很大的可能可以過關。