中國駐美使館發「重要通知」　點名嚴防台灣詐騙集團「虛擬綁架」

▲中國駐美使館官網近日發出「重要通知」，提醒在美中國公民嚴防「虛擬綁架」類型電信詐騙。（圖／中國駐美使館官網）

記者蔡浩祥／綜合報導

中國駐美使館官網近日發出「重要通知」，提醒在美中國公民嚴防「虛擬綁架」類型電信詐騙，還點名「台灣地區」詐騙集團的慣用伎倆，就是針對兩岸三的在美留學生進行「虛擬綁架」。

對此，中華民國駐美代表處呼籲陸方，應藉此機會認真看待此一犯罪議題，切勿阻撓台灣國際執法合作。

有關「虛擬綁架」事件，中國駐美使館稱，近期在美各地留學的中國學生繼續遭遇「虛擬綁架」類型電信詐騙，已有多名學生受騙，輕則洩漏個人訊息，重則被詐騙十多萬美元。

使館表示，「虛擬綁架」是當前台灣地區詐騙集團針對兩岸三地在美留學生的一個慣用伎倆，被洗腦的受害人向台灣地區不法分子透露大量個人及家庭成員的訊息，讓不法分子聯繫受害人在國內的家屬，詐稱綁架，索要贖金。

▲台灣電信詐騙集團成員被遣返至中國大陸。（圖／翻攝自中國警察網）

至於詐騙金流，使館指出，目前看，台灣地區詐騙集團習慣指示受害人及其家屬向香港特別行政區有關銀行匯款。

面對陸方指控，我駐美代表處反擊稱，自去年以來，已多次接獲在美僑胞及留學生反應，曾接到聲操中國大陸口音且聲稱「中國駐美國領事館」的詐騙電話，已透過不同方式多次提醒旅外國人注意，切勿上當受騙。

代表處指出，由於台灣長期被排除在國際執法合作網絡之外，導致類此犯罪集團追蹤調查過程中常面臨諸多障礙；呼籲陸方應藉此機會認真看待此一犯罪議題，切勿阻撓台灣國際執法合作，以共同致力打擊跨國犯罪。