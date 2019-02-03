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社會 社會焦點 保障人權

他假裝被車撞還敲詐！乘客看了都火大　善良司機還是傻傻給錢了

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記者陳雕文／新北報導

新北市三重區一輛公車於本月2日中午行經正義北路口，正要轉彎之際，一名走在斑馬線上的酒醉男子疑似主動伸頭想讓公車撞，所幸司機及時剎車，乘客都嚇了一跳。接著男子倒地大叫，司機下車關切。只見男子起身，搖搖晃晃走到路邊跟司機盧說「你撞到我耶！給我3000元我就走」後來司機決定先讓乘客下車，並掏出了200元，而男子迅速收錢就閃人。

▲▼男子疑似假裝被公車撞還向司機敲詐，連乘客都看不下去。（圖／翻攝自爆料公社）

▲男子疑似假裝被公車撞還向司機敲詐，連乘客都看不下去。（圖／翻攝自爆料公社）

有民眾看不下去，開始錄影。有乘客說，「有撞到嗎？沒有撞到吧！」、「不要理他（藍衣伸頭男）啦！」民眾將影片PO上爆料公社，並說，「藍衣男子疑似主動要來撞公車！人就算再窮也不用這種方法來獲取金錢吧，而且公車司機EQ也超好都沒有被他激怒，第一次搭公車遇到這種事好可怕」

警方表示，有接獲報案並到場關心，但最後未成案，因司機最後決定不提告。司機認為，男子一身酒味，意識不清，所以花了200元打發，就不想再追究。

有網友說，「找沒有監視器的地方，他就酒醒了」、「3千？30我考慮，還換成3個10元銅板扔他臉」、「詐騙又沒罪當然不騙白不騙」、「好久以前就在那裹，生存很久了，以小金額勒索，專找公車司機」

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關鍵字：公車,司機,詐騙,伸頭,

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