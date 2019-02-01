慶祝《台灣關係法》40週年　AIT：2019年為「美台旅遊年」

記者徐政璿／台北報導

行政院蘇貞昌院長今（1）日15點在行政院接見美國在臺協會（AIT）酈英傑處長（William Brent Christensen）。酈英傑在致詞時表示，為了慶祝《台灣關係法》40週年，已將2019年訂為「美台旅遊年」，並將在接下來一整年內與觀光局共同合作舉辦活動，推廣美台之間的雙向旅行。

酈英傑表示，美國在台協會將與駐美國台北經濟文化代表處及外交部合作，啟動名為「AIT@40」的全年一系列的推廣活動，以歡慶美國和台灣自《台灣關係法》簽署以來40年的友誼和夥伴關係。

2019年AIT@40的其他慶祝活動：

1.美台旅遊年：為了慶祝AIT@40，我們已將2019年訂為「美台旅遊年」，並將在全年與觀光局合作舉辦活動，推動美台之間的雙向旅行。美國在台協會也將與美國旅遊推展協會共同舉辦「我眼中的美國（S.A. Through My Eyes）」網路攝影比賽，並會在每季頒發獎項。更多資訊請參考：http://photos.discoveramerica.org.tw/。



2.「立穩根基，共創未來：AIT@40 — 1979 年後美台關係展」巡迴展：AIT@40展覽在二二八國家紀念館展出三個月頗獲好評之後，目前已開始在全台巡迴展出。本展覽現已移師高雄市立歷史博物館，並將持續展出至2019年4月。AIT@40展覽也將在接下來的一整年，陸續在各地展出。2月19日我們將在嘉義檜意森活村舉行歡迎茶會，三月將巡迴至屏東，四月則在台南舉行。其他展期和地點將在確認後對外公布。



3.台灣關係法40週年慶：今年四月，美國在台協會將慶祝《台灣關係法》簽署40週年。我們期望這場活動能邀請到美台關係的重要人士，包括美國國會議員和其他華府成員。



4.AIT@40 社群媒體活動：美國在台協會的Instagram帳號即將在近期上線。2019年，我們將在美國在台協會的Facebook和Instagram帳號上，貼出關於AIT@40每月一主題的專文，凸顯美台關係在歷史上的重要時刻，還會送出精采大獎。



5.AIT@40 自拍微型影片活動：美國在台協會廣邀台灣民眾自拍微型影片，徵求對象包括一般民眾、知名公眾人物、美國政府交流計畫學友，以及我們的Facebook粉絲。影片內容以簡短一句話回答以下問題：「美台關係對我來說是…？」中英文影片上傳方式請參考：https://www.ait.org.tw/zhtw/ait-at-40-video-campaign-zh/ （中文），或https://www.ait.org.tw/ait-at-40-video-campaign/ （英文）。

▲行政院蘇貞昌院長接見AIT美國在臺協會酈英傑處長William Brent Christensen。（圖／記者李毓康攝）