獨／淨水商搶生意冒名強換濾心　咖啡廳忍怒付錢：根本詐騙

▲新北市淡水區一家咖啡廳遭淨水器廠商，用詐騙方式更換濾心，165反詐騙表示，利用詐術騙被害人陷入錯誤，是詐騙行為。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一間咖啡廳日前接到電話，表明淨水器濾心時間到要更換，老闆娘以為是原本廠商，換完後才知道根本是冒牌貨！業務還回說「裝上過水後不能退」，讓老闆娘氣炸直呼「根本詐騙！」；事後從名片上打去總公司，抱怨怎麼可以用這樣骯髒的手法，得到的回答竟是「又沒有強迫你們，不高興要告就去告！」估計有3家以上咖啡廳遇到相同詐騙手法。

▼165反詐騙表示，全方位水處理商行利用詐術騙被害人陷入錯誤，是詐騙行為，目前有3家以上咖啡廳受害 。（圖／記者陳以昇攝）

日前新北市淡水區一間咖啡廳接到淨水器廠商來電表示，「濾芯使用時間快到，需要更換嗎？」老闆娘心想廠商真有心，知道時間到了要換，於是約妥時間更換；當天業務拿著不知名的濾芯直接換上，索取費用2500元，老闆娘覺得有異，比之前便宜600元，細問下才知，根本不是原本廠商，當場要求退貨。

業務遞上寫著「全方位水處理商行」的名片說「濾心過水了，不能退，更何況比原來的還便宜，是你們賺到」老闆娘氣的說不出話，只好乖乖掏錢。事後覺得這種行為根本是詐騙，不知名的廠商拿不知名的濾心，擔心產品是否用二手貨充當新品裝上圖利，趕緊拿出名片打電話求證。

▼咖啡廳老闆娘擔心更換的不知名濾心會有安全問題，怒斥用骯髒行為強換濾心 。（圖／記者陳以昇攝）

名片上沒有姓名只有台北跟台中電話，但不是空號就是沒人接；後來台中的員工回電，表示「是你們同意我們更換，又沒有強迫你們」，老闆娘不滿地說「你們用這種骯髒的手法騙我們換濾心，我不能接受」，員工這時也火大回說「我們又沒犯法，不高興要告就去告」隨即掛掉電話。老闆娘氣炸直呼「根本詐騙！」

老闆娘去電消保會，得到回覆是「濾芯更換後可以使用，並沒有損失，你們可以自己上網申訴」；致電165反詐騙電話「這樣以詐術騙被害人陷於錯誤的行為，已經構成詐騙行為，可以到轄區派出所報案」，目前得知已經有3家以上的咖啡廳遇到相同手法遭騙得逞。

▼165反詐騙表示，全方位水處理商行利用詐術騙被害人陷入錯誤，是詐騙行為，目前有3家以上咖啡廳受害 。（圖／記者陳以昇攝）