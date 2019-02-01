網路「姐弟戀」詐大9歲女200萬　法官批渣男難以教化

▲黃男每天用Line與大9歲的施女甜蜜對話，她以為找到可靠的另一半，原來都是騙局。（示意圖／PEXELS）

記者唐詠絮／彰化報導

有妨害性自主、偽造文書等前科43歲的黃男，2016年4間在網路交友平台上佯稱已婚碩士學歷，在中國經商，也在寮國投資5公頃的農地，以結婚為前提上網詐騙大他9歲的施女，交往不到2個月，得手超過2百萬元。黃男得知施女沒錢後斷絕聯繫，施女驚覺被騙才報警。

彰化院方調查，黃男只有高中學歷背景，有妨害性自主、偽造文書等前科，工作更是不固定，曾經跟3名女子結婚又離婚，2012年4月底跟余姓女子結婚，卻在2016年4月底上交往網站「SweetRing」，自稱是碩士學歷，在中國經商、是一家廣告公司的股東，也在寮國投資5公頃的農地，塑造成多金的形象，上網詐騙無知女子上當。

判決書指出，黃男在網路上認識被害人施女後，用Line及微信傳訊方式，密集式造三餐噓寒問暖，還稱施女為老婆，用盡各種甜言蜜語博取施女信任，讓施女誤以為結交到一位值得託付終身的好男人。

後來黃男以投資缺錢周轉、寮國軍方索賄、現金用完、中國要求補稅等藉口，多次向施女借錢周轉，還要求施女向銀行申辦信用貸款，前後不到兩個月，詐騙得手約220萬元。期間黃男有時還要求不知情的余姓妻子幫忙出面拿錢。黃男後來得知施女沒錢後，就謊稱在中國遭到拘留、手機遺失等藉口，斷絕聯繫。施女後來驚覺被騙，才向警方報案。

法院審理期間，黃男得知事情敗露、先返還被害人165萬元，卻矢口否認有詐騙的意圖。法官審酌認為黃男心術不正、手段卑劣、將女性當作提款機，對他人無信、對家人不義，並在審判中無恥表示是跟被害人真心交往，難以教化，因此判處2年6個月徒刑。

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