陸外交部長王毅：堅決反對外部勢力在台灣問題的干預挑釁

▲大陸外交部舉行2019年新年招待會，部長王毅致詞。（圖／大陸外交部網站）

記者陳政錄／綜合報導

大陸外交部31日於釣魚台國賓館舉行2019新年招待會，外交部長王毅在會上表示，2019年中方將繼續捍衛自身的正當權益，在新的一年，堅持一個中國原則，「堅決反對外部勢力在台灣、港澳、涉疆、涉藏事務以及海上問題的干預和挑釁」。

王毅強調，維護國家利益，是中國外交的神聖職責。中國從來都尊重別國的正當權益，同時，我們的正當以及合法權益也不容侵犯。

▲大陸外交部舉行2019年新年招待會。（圖／大陸外交部網站）

對於去年爆發的中美貿易爭端，王毅也意有所指的表示，「我們也將全力維護自身在經濟、科技、創新等各方面應有的發展權利，反對任何針對中國的單邊主義和霸凌行徑」。

但王毅也提到，繼續走和平發展的道路，以及推動合作共營理念、維護國際多邊秩序、推進夥伴關係建設、維護和平是中方一貫的外交任務。指出2019年對朝核問題來說，將是能否取得實質性突破的關鍵一年，中方期待朝美最高領導人第二次會晤取得新的重要成果，亦鼓勵美方展現相向而行的誠意。

王毅還提出2018年「中國五力」，表示中方是國際間維護穩定、引領開放、推動合作、守護和平、捍衛國際秩序的重要力量，表示將繼續在國際貿易體系、多邊制度遭到衝擊下，維護自身正當權益。



國務委員兼外交部長王毅31日在釣魚台國賓館，為各國駐華使節和國際組織駐華代表舉行2019年新年招待會。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和有關部門負責人及中外來賓約400人出席。

▼大陸外交部舉行2019年新年招待會。（圖／大陸外交部網站）