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行政院：推動再生醫療　盼特管法助癌友即早獲治療權益

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▲食道癌,癌症,窄頻內視鏡,光學染色,醫療,檢查,健康檢查,醫療檢查,檢查室,檢驗器材,醫療器材。（圖／記者謝婷婷攝）

▲行政院推動再生醫療　盼特管法助癌友即早獲治療權益。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院今（10）日表示，為使細胞治療技術可早日應用於有需要的國人，並促進我國發展再生醫療產業，行政院整合跨部會資源，促成衛福部於去（107）年9月發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，積極推動再生醫療及相關產業鏈發展，盼擴大我國生醫產業的經濟規模與國際地位。

行政院指出，「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（簡稱：特管辦法），優先開放醫療機構為癌症、大面積燒燙傷、退化性關節炎等重症病患或高齡者施行特定的細胞治療項目，最快於今（108）年2月將有首批醫療機構開始實行治療，預計未來可超過10萬名病患受惠。

行政院表示，目前台灣與日本是全球唯二將細胞治療視為醫療技術發展的國家，為領先全球發展再生醫療產業，並善用台灣醫療優勢及臨床能量，力爭成為亞洲細胞治療中心。政府已積極投入完備細胞治療管理環境、再生醫療創新研發、細胞治療周邊產品開發、細胞製備廠建置等環境建構與彌補產業缺口，將特管辦法帶動的需求加速擴散至生醫產業的上、中及下游。 

行政院指出，再生醫療帶來嶄新的治療模式，也推動現代臨床醫學跨入前所未有的高度。如106年美國食品藥品監督管理局（FDA）批准兩款CAR-T細胞療法，不僅為癌末病患帶來生機，也為癌症治療領域注入強心針。因此，發展再生醫療可嘉惠更多病患，減輕癌末或其他重症病友的痛苦，改善高齡者生活的不適與不便，同時也可推升國內再生醫療的臨床與產業能量，吸引外商來台投資布局。

行政院表示，臨床醫學的常規療法如藥物和手術，雖然已能治療諸多疾病，但仍有難治之症，如癌症、腦梗塞、腦出血後遺症、漸凍症及阿茲海默症等，尚需仰賴新興科技及醫學技術方能提供新解方，使國人健康獲得更完善的照顧。

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