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別讓財產睡著了！　內政部提醒民眾辦理繼承登記

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▲▼別讓財產睡著了！內政部提醒民眾辦理繼承登記。（圖／內政部提供）

▲別讓財產睡著了！內政部提醒民眾辦理繼承登記。（圖／內政部提供）

記者徐政璿／台北報導

根據內政部統計，截至106年12月底地政機關列冊管理民眾逾期未辦繼承登記的土地面積達1萬3,357公頃，已將近基隆市的面積大小。在除夕圍爐，闔家團圓之際，內政部特別提醒，如經列冊管理15年仍未辦理繼承登記，國有財產署將依法公開標售，5次未脫標即登記為國有，請民眾多加留意自身財產權益。

內政部指出，為促進土地利用及維持地籍正確，依據土地法第73條及第73條之1規定，土地及建物自繼承開始之日起，6個月內應辦理繼承登記，逾期者，除每逾1個月處登記費1倍的罰鍰外，超過1年仍未辦理繼承登記者，地政機關會公告3個月並通知繼承人申請登記，若仍然沒有民眾辦理登記，地政機關將列冊管理15年，期滿後由國有財產署公開標售，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫。

根據內政部初步統計，截至106年12月底由全國地政機關列冊管理民眾逾期未辦理繼承登記的土地仍有49萬9,535筆、面積約1萬3,357公頃；建物仍有1萬9,993棟、坪數約42萬5,556坪。其中光是106年所新增列管的土地筆數就有5萬8,602筆、面積約939公頃，相當於高雄市苓雅區的面積大小。

內政部表示，實務上，繼承人常因不知被繼承人遺有不動產、繼承人的傳統性別觀念導致繼承協議條件談不攏、或被繼承人留有債務等原因致未辦理繼承登記。為保障自身財產權益，若逾期了，還没來辦理繼承登記的民眾，應儘速向國稅局申報遺產稅，並領取遺產稅免稅或繳清證明書，如果是因為無法會同全體繼承人一起申請時，可由部分繼承人先申請登記為公同共有，等全體繼承人會齊並同意後，再申請登記為分別共有。

內政部也表示，考量到部分繼承人不知被繼承人遺有不動產，而錯過申請繼承登記的期限，內政部自103年6月起，推動地政機關按月主動通知繼承人申辦繼承登記的服務，截至去（107）年12月底，已主動通知32萬3,114件。

內政部提醒，政府雖提供主動通知的服務，但還是要民眾親自申請辦理，繼承人如收到地政機關主動通知申辦繼承的公文，應儘快於期限內辦理登記，避免因逾期未辦理繼承登記而被課予罰鍰，或是列冊管理15年後被公開標售不動產，以確保自身財產權益。

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