手機世代來了！　行政院：行動支付普及率達50.3%

▲量販行動支付 。（資料照／記者曾婉婷攝）

記者徐政璿／台北報導

行動支付越來越盛行，行政院今（8）日表示，春節連假外出消費，提醒民眾留意行動支付使用安全。不要隨意安裝非官方APP或在第三方下載。即時更新程式，以修補程式漏洞。另外，網路上常有免費貼圖或咖啡買一送一等看似優惠的訊息連結，在求證前不要隨意點選，才能避免個人損失或資料洩露。

行政院指出，去（107）年政府推動行動支付，普及率達50.3%，較原訂目標多出1.8%。目前常見的行動支付，可分為掃碼與手機感應支付。掃碼支付模式，只要消費者使用支付APP掃描QR Code就可進行支付，店家不需搭配感應式收費刷卡機，因此提供的商家較多。

行政院進一步表示，手機感應支付則需搭配收費刷卡機，如Apple pay與Google pay均屬此類，使用時只要啟動服務，將手機靠近商家收費機即可感應刷卡；由於會把信用卡資訊轉換成無意義的代碼，所以真實卡號在交易過程中不會出現，可減少信用卡資料被取得的風險；支付程序包含訊息轉換、向銀行提出授權申請及驗證等相互勾稽機制，可確保交易的安全性。

行政院指出，政府為建構完善的行動支付安全基礎環境，去年透過調整金融法規，納入生物特徵交易驗證（如指紋、聲紋等）；另輔導106家APP開發商，通過行動應用APP基本資安檢測基準，以提供民眾安心的交易環境。

行政院表示，今（108）年政府將持續完備相關基礎環境，預計3月協調金管會完成並發布「電子支付機構業務管理規則」，開放電子支付機構提供使用者間訊息傳遞服務及發行電子支付帳戶專用儲值卡業務，並開放金融機構及便利商店代收特定費用（如水、電、油等）；另將擴大行動支付應用於醫療機構、校園及文教場館，以打造方便且安全的智慧生活環境。