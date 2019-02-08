　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

手機世代來了！　行政院：行動支付普及率達50.3%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼量販行動支付 。（圖／記者曾婉婷攝）

▲量販行動支付 。（資料照／記者曾婉婷攝）

記者徐政璿／台北報導

行動支付越來越盛行，行政院今（8）日表示，春節連假外出消費，提醒民眾留意行動支付使用安全。不要隨意安裝非官方APP或在第三方下載。即時更新程式，以修補程式漏洞。另外，網路上常有免費貼圖或咖啡買一送一等看似優惠的訊息連結，在求證前不要隨意點選，才能避免個人損失或資料洩露。

行政院指出，去（107）年政府推動行動支付，普及率達50.3%，較原訂目標多出1.8%。目前常見的行動支付，可分為掃碼與手機感應支付。掃碼支付模式，只要消費者使用支付APP掃描QR Code就可進行支付，店家不需搭配感應式收費刷卡機，因此提供的商家較多。

行政院進一步表示，手機感應支付則需搭配收費刷卡機，如Apple pay與Google pay均屬此類，使用時只要啟動服務，將手機靠近商家收費機即可感應刷卡；由於會把信用卡資訊轉換成無意義的代碼，所以真實卡號在交易過程中不會出現，可減少信用卡資料被取得的風險；支付程序包含訊息轉換、向銀行提出授權申請及驗證等相互勾稽機制，可確保交易的安全性。

行政院指出，政府為建構完善的行動支付安全基礎環境，去年透過調整金融法規，納入生物特徵交易驗證（如指紋、聲紋等）；另輔導106家APP開發商，通過行動應用APP基本資安檢測基準，以提供民眾安心的交易環境。

行政院表示，今（108）年政府將持續完備相關基礎環境，預計3月協調金管會完成並發布「電子支付機構業務管理規則」，開放電子支付機構提供使用者間訊息傳遞服務及發行電子支付帳戶專用儲值卡業務，並開放金融機構及便利商店代收特定費用（如水、電、油等）；另將擴大行動支付應用於醫療機構、校園及文教場館，以打造方便且安全的智慧生活環境。

ET快訊
快訊／華航機師首波罷工「癱瘓20航班」！工會要求最大股東出面
獨／華航罷工驚見「22歲鮮肉天團」　差點趕不上連三天演出

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

線上遊戲消費爭議多　行政院提醒玩家注意5事項

1996熱線春節不打烊　內政便民服務陪您開心過好年

影／蔣經國保命地下通道曝光　民國29年日本人防空襲蓋的

春節注意飲食！　行政院：三步驟認清食品營養標示

吃膩台版美食？　「越南周子瑜」私房料理大公開！

初一「搶頭香」常推擠受傷　 內政部籲宗教單位注意安全

年節長時間出遊、打麻將　小心憋尿憋出大問題

沈智慧暌違11年踏進立法院　第一步先轟勞動基金虧損1228億

春節飲酒過量！小心急性胰臟炎上身　嚴重恐致命

在立法院遇陳思宇姑姑　何志偉：只要她不尷尬我就不尷尬

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

春遊目擊路邊汽車引擎蓋冒火　勇男速撲滅網驚：差點燒一排

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

醉漢當街上演警匪片！手機變槍枝　狂敲玻璃吼：依法開槍喔對不對（？

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

手機世代來了！　行政院：行動支付普及率達50.3%

「大型充氣馬、龍袍」都搬進議場！　頭號柯黑王世堅質詢笑炸

馬英九人氣旺爆全場！發「限量福卡」…現場照片超驚人

快訊／春節峇里島度假被罵！韓國瑜返台現身桃園機場　一席話回應了

獨／蔡英文形容3愛犬：Maru最膽小、Bella最愛吃、Bunny最優雅

被政治耽擱的潛者　陳其邁從政有套潛水理論

獨／蔡英文被3愛犬飛撲！口水流滿褲子　控管飲食、每天運動2次

獨／蔡想想自以為是人　蔡英文常抓牠照鏡子「那就是你啊！」

年菜異國風！王世堅過年不罵柯P　樂陪女兒看電影

車位共享還能賺錢　北市創平台「三方皆贏」

兩度被賣、最後裁員　諾基亞前員工告白「很珍惜現在」

宅在家、露出大媽笑...看起來操老是因為4個習慣

簡守信／飄飄何所似，天地一血糖

直播／華航機師首波罷工「癱瘓20航班」！工會要求最大股東出面

NBA本季最神飆分秀（一）　哈登MSG轟61分連87球靠自己

殘酷！《THE UNIT》限定團提早解散　「男女命運大不同」

快訊／華航罷工影響22航班4000人　總經理鞠躬道歉

快訊／華航機師罷工取消31航班　總經理鞠躬道歉

日職／準備第一場實戰　王柏融留下來「連打式」特打

新年見另一半父母怎麼穿？「3款低調穿搭」贏得長輩緣！

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

政治熱門新聞

即／春節出國被罵　韓國瑜返台現..

韓國瑜自費太遜　《公民1495..

獨／蔡英文寵物集團到齊！想想、..

李佳芬帶韓天做西裝　設計團隊讚..

馬英九發限量福卡　人氣超驚人

獨／蔡英文被3愛犬飛撲！口水流..

民進黨在雲林怎輸？ 謝金河看到..

獨／蔡英文形容3愛犬：Maru..

臉書奇蹟！談陪睡創「邱議瑩障礙..

獨／蔡阿才在蔡英文床上尿尿　又..

韓國瑜峇里島度假　台客巧遇求合..

大紅旗袍上露下開　國旗妹力挺金..

龍袍都搬進議場！王世堅質詢笑炸

2天跑27宮廟　柯文哲：剩下交..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

快訊／嘉義凌晨規模4.9地震！一晃嚇醒網友

快訊／華航機師宣布2/8早上6點啟動罷工

她慘摔被老公嘲笑　結婚180秒離婚

即／春節出國被罵　韓國瑜返台現身桃園機場

28歲存790萬！他曝存錢大絕37歲就能退休　

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險套抱孫

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

超市「冷藏奶茶年度霸主」出爐！

「6聊Line調情法」把妹秒脫單！

初四接財神這樣做　財運旺整年！

機師罷工！華航宣布：美日港菲26班機全取消

《2019星座X生肖X血型》運勢排行

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

更多

最夯影音

更多

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面