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春節才過一半就胖了？想要「坐著瘦、躺著瘦」　醫師教你戰勝體脂肪3招

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▲▼體脂肪，運動，消脂，脂肪。（圖／pixabay）

▲春節一放鬆大吃大喝，體脂肪難免又上身，如果可以「坐著瘦、躺著瘦」有多好？（圖／示意圖／pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

春節才過一半，覺得自己腰圍寬了幾吋、大腿又粗了幾公分嗎？再過幾天，回到工作崗位上，又要開始「體脂肪大作戰」了，但關於體脂肪你了解多少呢？總要先好好認識一下才能開始準備瘦身計畫。曾任馬偕醫院家醫科專科醫師、現為好日子診所院長黃煜晏提點以下3個體脂肪迷思和3招減脂絕招。

迷思1  體脂肪不是愈低愈好
男星彭于晏多年前因工作需要，靠健身、飲食控制把體脂肪降到3%，鍛練出讓女人垂涎、男人稱羨的身材。但其實體脂肪不宜練到太低，因爲人的內臟還是需要脂肪支撐、穩定和保護，一旦失去過多體脂肪，就會造成細胞與器官受損，影響不小。

▲▼體脂肪，運動，消脂，脂肪。（圖／pixabay）

▲適量運動是維持健康的不二法則，但若把體脂肪降得太低，可能影響體內細胞、器官而不自知。

迷思2  體重減輕不等於體脂肪下降
春節大吃幾天之後，很多女生會選擇吃得清淡或是節食，直到看到體重計的數字變少，心裡的罪惡感才會減輕，但其實，體重變輕並不等於體脂肪降低！因為一旦節食或少吃，身體先流失的會是水分，甚至肌肉組織也會流失，但是肌肉與脂肪是在皮膚底下、位於不同層次，所以這時候「體重」是減輕了，但「體脂」不見得減少。

迷思3   用體脂計量體脂肪量不一定準
坊間有不少可測量體脂肪的器材，但人體的體脂肪量還是要經由電腦斷層，才能準確測得。然而，體脂計不代表沒用，還是可以用來長期追蹤，但盡量在飯前、運動前，而且要在同一時間量測，才能有效測出體脂肪增減的變化。

減脂絕招1  少吃醣類
想要消除體脂肪，就要從「吃」與「動」著手！過去相關單位不斷宣導脂肪攝取過多會影響健康等資訊，現在國人已建立少油、少肥肉的飲食習慣，但卻忽略澱粉、甜食等「醣類」也是形成體脂肪的一大原因。所以攝取含醣食物要注意，必須在正餐時間內食用適量就好，其餘時間則要避免攝取。

▲▼體脂肪，運動，消脂，脂肪。（圖／pixabay）

▲精緻白麵粉、白米、澱粉類蔬菜（玉米、馬鈴薯、地瓜等）、高升糖指數水果等都屬於含醣食物，建議平日攝取適量，以免再把體脂肪帶上身。

減脂撇步2  培養運動習慣＋飯後30分鐘散步
醫師們常苦口婆心提醒民眾一定要養成運動習慣，不只是為了健康著想，同時更可以幫助消耗由體脂肪燃燒而來的能量。而「飯後走走可幫助消化」是許多人的觀念與習慣，且飯後30分鐘這段時間起身散步，真的能減少體脂肪的形成。因為吃飽後，血糖、胰島素會隨之增加，此時動一動，可避免血糖快速上升，也就不會有多餘血糖轉變為體脂肪的情況發生。春節每餐大魚大肉，吃飽後更是不能繼續賴在沙發上看特別節目或打牌了！

▲▼體脂肪，運動，消脂，脂肪。（圖／pixabay）

▲長輩常提醒「吃飽飯要起來走一走」，而飯後30分鐘的確是減脂關鍵！

減脂撇步3  提升基礎代謝率
為了維持身體運作，體內的細胞與臟器無時無刻都在活動，而人在靜臥狀態下消耗的最低熱量就稱做「基礎代謝率」，想要「坐著瘦」、「躺著瘦」，提高基礎代謝率就是必要條件。撇步有三，一是多吃富含纖維的水果與蔬菜，讓腸胃花時間蠕動、消化，提高新陳代謝率；二是練壯肌肉，因為身體為了維持肌肉組織，需要耗費身體極大能量，有了足夠肌肉，即使坐著、躺著，體脂肪也會不斷燃燒、供給熱量；三則是要把握機會多動，例如坐捷運、公車時，有位子站就不要坐，因為即使單純站著，腿部肌肉也會為了支撐體重而消耗一定的熱量，讓減去的體脂肪一天一天積少成多！

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關鍵字：體脂肪,脂肪,運動,基礎代謝率,減重,減肥

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