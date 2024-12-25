迎新年開戰！富里鄉卡拉OK大賽名額秒殺　現場再開放9名額

▲▼花蓮富里鄉一月三日首次舉辦全鄉卡拉OK大賽。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

開春第一戰！花蓮鄉親引頸期盼的卡拉OK大賽即將熱鬧登場！花蓮富里鄉首次舉辦的全鄉性卡拉OK大賽報名熱絡踴躍！國語、台語、客語三大組別預約報名的名額共36名已經全數額滿，再次感謝鄉親們的熱情參與及支持！

公所將於比賽當天1月3日（星期五）下午2點30分，開放現場每組3個名額的報名機會，讓還未報名又愛唱歌的鄉親能參與這場盛會。若有興趣參加的鄉親，請務必提前抵達現場，以免錯失良機！活動將於當日下午3點正式舉行，屆時，國、台、客三組參賽者將一展歌喉，爭奪第一名5,000元獎金、第二名3,000元、第三名2,000元，每組佳作各三名也能獲得1000元獎勵，其餘未得名次者也能獲得500元參加獎，人人有獎，絕不讓你空手而歸！

鄉長江東成表示：「感謝鄉親們的踴躍支持！此次比賽不僅是一場歌唱競技，更是為了揮別2024下半年風災肆虐的陰影，用鄉親們嘹亮的歌聲迎接嶄新的一年。期盼大家一起在比賽中展現熱情與活力，共同創造一個更加光明快樂的新年！」鄉公所再次提醒，現場報名名額有限，熱愛歌唱的鄉親們要及時抓住機會，共襄盛舉，讓我們一起期待第一屆富里鄉歌王歌后的誕生！