喜迎2025蛇年！專家曝「3大跨年轉運法」：兼顧財運、健康、桃花



▲小孟老師分享蛇年開運大法。（圖／翻攝自Facebook）

圖文／CTWANT

隨著2024年即將邁入尾聲，清水孟國際塔羅小孟老師也分享開財運大法、愛情桃花轉運法及健康轉運法，他提醒，若比較貪心3個都要，請3個方法同時做，但建議做1個效果比較強。

開財運大法：

小孟老師指出，在跨年當天準備2025元的錢，代表2025年，在跨年倒數時抓著2025元，冥想鈔票掉滿地，就能在2025年大發八方財。

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愛情桃花轉運法：

小孟老師表示，在跨年前準備1張青色色紙，在色紙裡畫1個圓，青色為蛇年開運色，因為蛇年又稱為小龍年，所以是小龍為青綠色，圓代表正緣，只要在跨年倒數時，握著圓圈色紙，再冥想一大堆玫瑰花，就能在2025找到正緣。

健康轉運法：

想要求健康的人，小孟老師建議可以在跨年前準備1罐礦泉水，在礦泉水外綁1條白線代表純白潔淨之水，倒數時握著礦泉水，冥想天使前來，就能得到大天使拉斐爾的加持，之後再喝下就能好運連連，身體得到紓緩。

最簡易的方法：

2025為蛇年，蛇很像細線，因此小孟老師提醒，可以準備1條線綁在手上，跨年倒數時搖一下手，讓金蛇上身，全身上下充滿財氣，完成後線可以隨身攜帶。小孟老師建議攜帶到3月再丟掉即可，因為中間可以跨農曆新年，有雙喜臨門的意涵。

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