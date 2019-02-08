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房間太髒也會影響睡眠？揪出10大「害你不得好睡」的元兇！

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▲▼ 熬夜、加班、睡眠不足。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲每天上班上課都覺得好累，但到了睡覺時間卻睡不好覺？長期下來，成績直直落，工作表現也不佳，這樣的惡性循環讓人好鬱卒。（圖／示意圖／翻攝自pakutaso.com

消費中心／綜合報導

連續假期就是要玩到不知道時間，但這往往就是打亂睡眠節奏的原因之一，春節快過完了，趁這個時候好好檢視自己的平日習慣，在新的一年找到破壞睡眠的真兇！國外網站《brightside》集結生活裡「破壞睡眠」的元兇，沒想到習慣不吃早餐、房間太髒亂，都可能影響我們的夜晚睡眠？

元兇1：餓著肚子去睡覺
許多人談到自己維持身材的習慣，除了運動、慎選食物，「晚上6點過後不吃東西」也是常聽到的飲食習慣，但對於某些人來說，這完全是意志力挑戰賽，一不小心就破功。其實，吃太多固然會導致睡眠問題，但身體飢餓也不會給人多好的睡眠品質。美國健康網站《healthline》就指出，睡前1小時吃約150卡路里的小點心，例如不加調味的杏仁、核桃等堅果，可以給身體足夠能量、幫助入睡！

▲▼吃堅果有益健康，但是堅果的油脂多，吃多容易變胖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲想助眠？吃點堅果吧！（圖／示意圖／pixabay，下同）

元兇2：白天小憩
一旦在白天覺得疲憊，需要小憩、補足精神，往往都歸因於夜晚睡眠品質不良；然而，白天小睡也是導致晚上失眠的關鍵，是一種惡性循環。白天覺得疲倦時，就站起來大口吸氣，拉拉筋、伸展四肢，促進血液循環，就會覺得有精神。累積一定程度的疲累，晚上就能好好入睡。

元兇3：習慣不吃早餐
大家都知道不吃早餐，可能會導致腸胃不適、罹患慢性病等症狀，卻沒想到竟然也會影響夜晚的睡眠品質？睡眠治療師Nerina Ramlakhan博士指出，如果不吃早餐，身體認定你處於「飢荒期」，會分泌不利於晚上睡眠品質的壓力荷爾蒙；吃早餐就是要讓身體知道你有足夠食物、活得很安全，睡眠系統就會自然打開，讓人好入睡。

元兇4：臥室沒有打掃乾淨
原來犯懶也會影響睡眠品質！？就算我們沒有潔癖，看到房間一片混亂還是能安然入睡，但潛意識可能已經被影響了，最後導致睡眠混亂。對於容易過敏的人來說，房間更是要打掃乾淨，尤其是紗窗、窗簾，以免被灰塵、塵蟎影響，自然睡不好覺。

▲▼打掃,小蘇打,拖地,家事,清潔劑。（圖／翻攝自pixabay）

▲人生真是太難了！白天的懶惰竟然也會影響睡眠，還不快把房間整理乾淨！

元兇5：房間太熱了
冬天一到，濕冷北台灣的家庭紛紛拿出電暖爐，但其實在晚上，太熱的房間反而會降低睡眠品質，建議睡前可以把窗戶打開10分鐘再入睡，最適合入睡的溫度其實是16～20℃。

元兇6：趴著睡覺
睡眠姿勢有好有壞，通常仰臥、側臥會是人們睡得最好的姿勢，可是如果趴著睡，腹部直接壓在床上，我們的背部肌肉反而無法鬆弛，胸部也會受壓導致呼吸困難。這個睡姿對於患有肺部、心血管疾病的人來說，尤其會導致嚴重後果，如果你的睡覺姿勢大大NG，千萬要盡快改正啊！

元兇7：睡覺前吃甜食
對於愛吃甜食的人來說，24小時都是呷甜的好時機。雖然專家說不能餓著肚子去睡覺，但甜食絕對不能碰啊！因為糖會讓大腦在晚上過於活躍，若吃含有咖啡因的巧克力，對於較敏感的人來說，也會容易導致失眠。

▲▼體脂肪，運動，消脂，脂肪。（圖／pixabay）

▲睡前的你若看到這篇，請馬上把手上的甜食放下來！

元兇8：你的腳在半夜愛亂動
你的腿在睡覺的時候是不是常有「麻麻的」、「癢癢的」感覺，不動一下就會不舒服？小心你可能是「不寧腿症候群」。這種症狀常在休息、睡覺時發生，常讓患者半夜醒來，動動腳才能把不適感趕跑，甚至在睡眠時也會有肢體抽動的狀況，長期下來，也會有白天嗜睡、注意力不集中、煩躁、情緒低落等狀況。

元兇9：睡在噪音源附近
持續不斷的背景噪音對睡眠來說是不健康的，就算沒有因此醒來，但還是會對身體產生負面影響，大腦一但注意到噪音，白天就會因此疲憊、焦慮或心跳加快。如果住在車水馬龍的馬路旁，或是附近有鐵路、高速公路，睡前就應該要緊閉窗戶或使用耳塞。

元兇10：你的毛小孩就睡在旁邊
最後一個元兇，想必很多人心知肚明但又不想面對吧！寵愛貓狗的人往往捨不得叫醒睡在床上的寶貝，自己會選擇睡在角落，或用各種有違人體工學的姿勢睡在牠們旁邊，雖然共眠甜蜜蜜，可是半夜可能會被牠們打擾，早上起床也一定腰痠背痛。如果你現在正有嚴重的睡眠問題，還是幫寶貝準備牠們專屬的小床吧！

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關鍵字：睡眠問題,失眠

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