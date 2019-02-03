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過年還在挖洞給親友跳？高溫高鹽高糖再見～春節送禮這樣挑才健康！

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▲▼過年，春節，伴手，禮盒，送禮，健康。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲春節拜年送上伴手讓人感覺心意滿滿，但你挑選的禮盒或食材是否暗藏健康陷阱呢？（圖／示意圖／翻攝自pakutaso.com）

消費中心／綜合報導

春節拜訪親友絕對要提一袋伴手禮盒表示心意，講究習俗的人，更會挑選甜滋滋的禮盒，讓大家「呷甜甜好過年」，或是送上超好吃但恐危害健康的零食，如果對方飲食習慣大改變、力求吃得健康，收到這類禮盒想婉拒又不好意思，內心好糾結。今年不如讓心意加倍，跟著以下4個選購指南，精挑耐吃又不造成身體負擔的禮盒，讓你變成朋友家人眼中最歡迎的拜年好朋友！

一、強調原料&原味
「看得見食物原型」的飲食方式是近年趨勢，若還想從中攝取健康好油脂，準備堅果就沒錯，不過營養師陳怡靜建議，盡量選擇不另加調味的品項，不僅健康，吃起來也比加鹽加糖的還唰嘴。若要選擇果乾蜜餞，成分表上標示的成分愈單純愈好，頂多添加糖，若標示色素、人工代糖、看不懂的專有名詞和添加物等就要避開。

▲▼春節，過年，送禮，伴手，健康。（圖／pixabay）

▲市面上的堅果吃多了口乾舌燥，往往是因調味過重的緣故，選擇原味無添加的品項，才能嚐到最天然的口感與香氣。（圖／pixabay，下同）

二、留意食物處理方式
油炸和高溫爆炒的方式會破壞食物既有營養，也可能產生有害物質影響健康。因此購買堅果、果乾、海苔或蛋捲等點心，最好選擇標示「低溫烘焙」的產品。有些人也會覺得，強調健康取向、低溫烘乾的果乾，顏色看起來黯淡不鮮豔，但這樣才是自然食材烘乾後的顏色，可別為了好看美觀而犧牲親朋好友的春節健康啊！

三、罐裝飲品選擇玻璃容器
近年春節送禮也流行小罐裝的百分百果汁與木耳露，方便一開就喝，一次一瓶也不怕飲用過量。不過，陳怡靜提醒最好捨棄塑膠瓶裝，選擇以玻璃瓶裝的產品，就可以避免飲品在包裝充填後經高溫殺菌，容易產生的塑化劑問題。

▲▼春節，過年，送禮，伴手，健康。（圖／pixabay）

▲禮盒飲品喝完留下的玻璃罐還可以多次使用，超方便！

四、尋找信賴的農家或認證標章
認真想要幫收禮人過一個「呷甜甜好過年」的春節，那麼或許可以從蜂蜜著手，但市面上的品項百百種，超怕挑到假蜜！陳怡靜也說辨認真假蜜真的有難度，最好的方式就是直接找信賴的養蜂場購買。台灣養蜂協會近年也推廣「國產蜂產品證明標章」，這類產品上會貼標章貼紙及產品序號，只要在選購前搜尋「台灣養蜂協會」網站，再輸入序號就可以追蹤養蜂業者、蜂蜜種類、產地等資訊，為手上這瓶蜂蜜「追本溯源」，同時保障自己的消費權益與親友健康！

▲▼春節，過年，送禮，伴手，健康。（圖／pixabay）

▲天然蜂蜜難尋，不過為了收禮人的健康著想，選購時一定要睜大眼睛、follow選購指南仔細挑選！

最後不免提醒，在環保意識抬頭的現代，不必要的包材對於環境來說也是很大的負擔！既然都選了以健康概念生產的商品，那就不用再追求太花俏的禮盒包裝了，今年春節，不如回歸「希望對方享用真正好東西」的送禮本質與心意吧！

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關鍵字：過年,春節,禮盒,低溫烘焙,環保,健康

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