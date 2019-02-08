洗完頭隔天馬上油成一束束？原來是4大食物害你變成「石內卜」！

▲頭髮永遠一束束是《哈利波特》中教授石內卜的招牌，不少人曾被這個悲情角色圈粉，但現實中的頭髮可不能跟偶像看齊啊！（圖／翻攝自維基百科）

生活中心／綜合報導

夏天艷陽高照，頭髮一下子就油膩扁塌就算了，如果在冷颼颼的冬天底下還是如此，不免吸引朋友同事的異樣眼光，明明每天或隔個一天就會把頭髮洗乾淨，為什麼還會變成中東油田？原來我們吃進肚裡的食物不只會影響身體健康，竟然也會左右頭皮、頭髮的油脂分泌狀況！國外網站《brightside》為大家點出幾種避免過度食用的食物，以及能幫助頭皮、頭髮穩定生長的食物，現在就來看看哪些指南適合台灣人參考！

這些避免吃過量

地雷1／吃太甜

不小心糖吃過量，就會破壞身體平衡，誘發體內發炎症狀，同時增加的胰島素也可能過度刺激頭皮，促使分泌更多油脂，讓頭髮失去原本洗乾淨後的蓬鬆。

▲糖分對身體有諸多影響，沒想到也會導致頭皮、頭髮油膩狀況。（圖／pixabay）

地雷2／攝取精緻碳水化合物

我們在生活中最常接觸到精緻碳水化合物的品項就是麵包了，以經過加工的精緻穀物製成的麵包，比全麥麵包還軟、還蓬鬆，是多數人偏愛的口感。但我們的身體無法負荷這麼多精緻碳水化合物，這些超載的狀態也會使油腺過度分泌，最後當然產生油性頭皮。

地雷3／食用油炸食物

這個就不用多說啦～吃進吸滿油的食物，體內能負荷的程度一定爆表，不只會出現大家最在意的臉部出油、痘痘狂冒的問題，頭髮也會被牽扯其中。

地雷4／飲用、食用過多奶製品

蝦咪！沒想到牛奶產品也是原因之一，因為牛奶、奶油、起司等吃進體內就會轉成油脂，近年也有研究指出，乳製品中含有一種睪固類激素，攝取過量也會額外影響頭皮油脂。



這些可以吃

好食物1／富含維生素B、E的食物

維生素B和E對我們的身體和頭髮來說，是極重要的維生素之二，不只能幫忙長出強壯美麗的頭髮，也可調節額外油脂，讓頭髮狀態看起來更好。許多豆類、蔬菜和水果都富含維生素B，維生素E則可在綠葉蔬菜、葵花籽和堅果中攝取到。

好食物2／富含鋅的食物

鋅是我們身體必要的微量元素，對於人體細胞的代謝與生長相當重要，若身體缺鋅，同步會影響到的包括頭髮長得緩慢，想攝取鋅可以從牡蠣、貝類、雞蛋等食物取得。

好食物3／好脂肪

頭髮容易油膩並不代表飲食要全面避免攝取脂肪，因為脂肪是幫助身體正常運作的重要組成部分，真正要避免的是像反式脂肪這類容易造成身體負擔的成分，富含「好脂肪」的食物則包括堅果、植物油、酪梨和鮭魚、沙丁魚、鱒魚等。

▲富含好脂肪的沙丁魚，能幫助一頭秀髮更加健康。（圖／pixabay）