跟「白人」交朋友慘遭霸凌：去死！　9歲黑人女童崩潰上吊自殺

9-year-old Alabama girl commits suicide after being bullied with racist taunts, family says https://t.co/PZuo4y7QhH pic.twitter.com/RvDjMkOh4F — The Hill (@thehill) December 12, 2018

國際中心／綜合報導

美國阿拉巴馬州一名9歲女孩妮可（McKenzie Nicole Adams）先前在學校，與一名白人男孩成為朋友，不過這段友情卻變成其他同學霸凌她的原因，她在2018年12月3月時終於忍受不了這種生活，選擇用自殺結束自己的生命，留下悲痛的家人。

根據外媒報導，這起悲劇發生在阿拉巴馬州的美國瓊斯小學（US Jones Elementary School），妮可先前就讀該間學校時，因為與一名白人男孩成為朋友，遭受其他同學異樣眼光的對待，這些人更對小小年紀的她說「你去自殺吧！跟白人男孩交朋友你就認為你是白人嗎？你這醜陋的黑人！去死一死吧！」

妮可在前一間學校曾經遭受過霸凌，後來轉學到現在的學校，沒想到與他人結交朋友，竟然會變成她被欺負的原因，成為壓倒她的最後一根稻草。2018年12月31日時，妮可選擇在家中房間裡上吊自殺，隨後被家人發現。

報導中指出，妮可的家人對於孩子的死非常傷心，她的阿姨哈里斯（Harris）表示，她要把侄女的死因公布出來，因為她想打擊校園霸凌，還有那麼多沒有發聲，但是卻在摩摩承受著這些痛苦的孩子。原本妮可一家人可以快快樂樂得過聖誕節，家人更連妮可的禮物都買好了，沒想到現在卻要面對著冷冰冰的遺體，悲傷地度過這個節日。

▼妮可（McKenzie Nicole Adams）。（圖／翻攝自gofundme）